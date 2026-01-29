Türkiye Gazetesi
Kocaeli TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama! Ekipler yangına müdahale ediyor
Kocaeli TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale sürerken, çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kocaeli TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Benzin tankında yaşanan patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rafineri çalışanları tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Ayrınrtılar birazdan...
