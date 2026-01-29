Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan strafor fabrikasında yangın çıktı. Ekipler alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterirken, yangında can kaybı olmadığı bildirildi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyü yakınlarındaki bir strafor fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının, fabrikanın depo bölümünde bulunan straforların yanıcı özelliği nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine ulaşmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Strafor fabrikasında büyük yangın! Ekipler seferber oldu

ELEKTRİK TRAFOSUNDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Düzce Valisi Mehmet Makas bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgiler aldı. Makas, yangının elektrik trafosundan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti ve fabrikanın 24 saat esaslı çalıştığını söyledi.

Yangın sırasında fabrikada bulunan üç çalışanın kendi imkanlarıyla sağ salim binayı terk ettiğini belirten Makas, “Şu an için can kaybı veya yaralanan yok. Bu sevindirici bir gelişme” dedi.

RÜZGAR NEDENİYLE MÜDAHALE ZOR

Vali Makas, straforun yanıcı olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle müdahalenin zor olduğunu vurguladı ve “Sıçramasını engellersek büyük başarı sağlarız. Amacımız etrafını soğutmak ve kalan kısmı kurtarmak” ifadelerini kullandı.

Düzce, Sakarya ve Bolu’dan takviye ekipler alan yetkililer, yangını kontrol altına almak ve çevredeki alanı güvence altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

