Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 günde 425 bin lira değer kazandı. Dün günü 7 milyon 570 bin liradan tamamlayan altının kilogramı, bugün ise 7 milyon 995 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 605 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,6 artışla 7 milyon 995 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 570 bin liradan tamamlamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bu fiyatlardan altın ve gümüş alan zarar eder mi? Ünlü ekonomist yıl sonu için rakam verdi

İŞLEM MİKTARI 1.843 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 609 milyon 316 bin 657,79 lira, işlem miktarı ise 1.843,85 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 274 milyon 770 bin 659,16 lira olarak gerçekleşti.

1 günde 425 bin lira yükseldi! Altın durdurulamıyor

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Akbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.570.000,00 5.428,50 En Düşük 7.605.000,00 5.495,00 En Yüksek 8.000.000,00 5.725,00 Kapanış 7.995.000,00 5.725,00 Ağırlıklı Ortalama 7.954.662,21 5.653,41 Toplam İşlem Hacmi (TL) 14.609.316.657,79 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.843,85 Toplam İşlem Adedi 98

Haberle İlgili Daha Fazlası