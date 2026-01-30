Türkiye, Suriye’de yalnızca diplomatik temaslar yürütmekle kalmayıp, ülkenin ihya ve inşasında da aktif rol oynayacak.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Bu kapsamda, enerji, inşaat, müteahhitlik, altyapı, ulaşım ve lojistik, limanlar, sanayi ve üretim, tarım ve gıda, sağlık, eğitim, hizmet sektörü ile kamu özel iş birlikleri devreye girmeye başladı. Suriye’de kamu kurumlarının yeniden yapılandırılmasından savunma sanayine kadar her alanda Türkiye destek olacak.

Hâlihazırda Türkiye’nin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtları ile terörden arındırdığı bölgelerde asayişten sağlık hizmetlerine, eğitimden yerel hizmetlere kadar birçok alanda tecrübesi bulunuyor. Suriye’nin yeniden ihya ve inşası için 400 milyar dolarlık bir maliyet çıkacağı belirtiliyor. Hâlihazırda, geçen yıl mayıs ayında imzalanan 7 milyar dolarlık enerji ihalesinde Türkiye, ABD ve Katar ile birlikte yer almış, hayata geçirilecek proje ile Suriye’nin merkez ve doğu bölgelerinde doğalgaz elektrik santralleri ile güneyinde bir güneş enerjisi çiftliği inşa edilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu yıl ise Suriye kıyılarındaki muhtemel enerji kaynaklarını değerlendirmek üzere deniz aşırı (off-shore) arama anlaşması imzalanacak. Suriye’nin enerji altyapısını güçlendirmek için Kilis’ten Halep’e geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz sevkiyatı da sürüyor. Terör örgütü YPG’nin işgalinden kurtarılan petrol tesislerinde ise bakım ve onarım çalışmalarını Türk firmalarının yapması bekleniyor. Türk müteahhitlik firmalarının önümüzdeki günlerden itibaren Suriye’de yoğun bir şekilde yatırımlarına başlaması bekleniyor. Türkiye, Suriye’nin büyük altyapı projelerinde de görev üstlenecek. İhya ve inşa çalışmalarında Türkiye’den gidecek olan iş gücü kapsamında, Türkiye’deki Suriyelilerin dönüşünün hızlanacağı kaydediliyor.



