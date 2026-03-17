Survivor'ın yayınlanan son bölümüne Acun Ilıcalı'nın Engincan'a tepkisi damga vurdu. Engincan'ın Gözde'ye fiziki temasta bulunmasını kabul etmeyeceğini dile getiren Ilıcalı, Engincan'a ceza vereceklerini duyurdu. Peki, Survivor'da Engincan'a ne ceza verildi?

Survivor, zorlu yarışmaların yanı sıra yarışmacılar arasında yaşanan diyaloglarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Engincan’ın sergilediği davranışlar, hem adada hem de sosyal medyada büyük tepki topladı. Gündeme oturan görüntülerde Engincan’ın Gözde’yi kolundan çekerek ittiği ve bağırarak ağır ifadeler kullandığı görüldü. Öfke kontrolünü kaybeden yarışmacının ardından kendi kıyafetlerini yırttığı, hatta adada sandalye fırlattığı da öğrenildi.

Survivorda Engincan neden ceza aldı?

ACUN ILICALI CEZAYI DUYURDU

Yaşananların ardından ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Engincan’a sert sözlerle tepki gösterdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada;



"Erkek erkeğe yapsan fiziki temas sayılmaz ama bir kadına yaparsan bu fiziki temastır. Senin ifaden tamamen yanlış, olayı anlatışın yanlış; onun anlatımı doğru. Bir kadına yönelik şiddet içeren davranışları kabul etmiyoruz. Seni sakinleştirmek amacıyla yaptırım uyguluyoruz. İki ödülden men ediliyorsun, bu ödüllerden yararlanamayacaksın." ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası