ABD basını yeni bir skandal iddiayı gündeme taşıdı. Donald Trump’ın göreve başlamasına günler kala, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en güçlü güvenlik figürlerinden biriyle Trump ailesine ait bir şirket arasında gizli bir ortaklık kurulduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasına dört gün kala, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın desteklediği bir yatırım yapısı, Trump ailesiyle kapalı bir anlaşma imzaladı.

The Wall Street Journal’ın şirket belgeleri ve sürece yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu anlaşma kapsamında yeni kurulan kripto para girişimi World Liberty Financial’ın yüzde 49 hissesi 500 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Trump şirketine ‘Ajan Şeyh’ ortak oldu! Beyaz Saraydan açıklama geldi

ANLAŞMA ERİC TRUMP İMZASIYLA YAPILDI

Daha önce kamuoyuna yansımayan anlaşma, Donald Trump’ın oğlu Eric Trump tarafından imzalandı. Belgelerde, en az 31 milyon doların da kısa süre önce ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanan World Liberty Financial kurucu ortağı Steve Witkoff’un ailesine bağlı şirketlere yönlendirildiği yer aldı.

Yatırımın, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan tarafından desteklendiği aktarıldı.

ABD BAŞKANININ ŞİRKETİNDE YABANCI DEVLET YETKİLİSİ PAYI

Anlaşma, göreve başlayacak bir ABD başkanının şirketinde yabancı bir hükümet yetkilisinin doğrudan pay sahibi olması bakımından Amerikan siyasi tarihinde daha önce benzeri görülmeyen bir tablo ortaya koydu.

Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın kardeşi. Aynı zamanda ülkenin ulusal güvenlik danışmanı ve petrol gelirleriyle büyüyen en büyük devlet yatırım fonlarının yöneticisi konumunda bulunuyor. Yapay zeka, enerji, gözetim teknolojileri ve finans alanlarını kapsayan 1,3 trilyon doları aşan bir yatırım ağını kontrol ediyor.

YAPAY ZEKA ÇİPLERİ GÜNDEMİ

Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, ABD’nin sıkı denetim altında tuttuğu ileri seviye yapay zeka çiplerine erişim için uzun süredir temaslarda bulunuyordu. Biden yönetimi döneminde bu talepler, teknolojinin Çin’e aktarılabileceği endişesiyle büyük ölçüde sınırlandırıldı.

Söz konusu süreçte özellikle Şeyh Tahnoun’un kontrolündeki yapay zeka şirketi G42, Huawei ve bazı Çinli teknoloji şirketleriyle ilişkileri nedeniyle Washington’da yakından izlenen firmalar arasında yer aldı. G42, 2023 sonunda Çin ile bağlarını kestiğini duyurdu.

TRUMP’IN SEÇİLMESİYLE TEMASLAR HIZLANDI

Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Trump, Steve Witkoff ve üst düzey ABD yetkilileriyle art arda görüşmeler gerçekleştirdi. Mart ayında Beyaz Saray’ı ziyaret eden Şeyh Tahnoun, yapay zeka ve teknoloji alanlarında ABD ile iş birliğine açık olduğunu ifade etti. Bu görüşmeden iki ay sonra ABD yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yılda yaklaşık 500 bin adet ileri seviye yapay zeka çipi sağlanmasını öngören bir çerçeve üzerinde çalışmaya başladı.

Planlanan miktarın önemli bir bölümünün G42’ye yönlendirilmesi öngörüldü.

PARANIN DAĞILIMI BELGELERDE YER ALDI

Şeyh Tahnoun’un desteklediği Aryam Investment 1 adlı şirket tarafından yapılan ilk 250 milyon dolarlık ödemenin 187 milyon doları Trump ailesine ait DT Marks DEFI LLC ve DT Marks SC LLC şirketlerine aktarıldı.

Aynı ödeme planında 31 milyon dolar Steve Witkoff’un ailesiyle bağlantılı şirketlere, 31 milyon dolar da World Liberty Financial kurucuları Zak Folkman ve Chase Herro ile ilişkili yapılara yönlendirildi.

İkinci 250 milyon dolarlık ödemenin dağılımına ilişkin belgelerde net bir bilgi yer almadı.

YÖNETİM KURULUNA EMİRLİK TEMSİLCİLERİ GİRDİ

Anlaşma ile Aryam Investment 1, World Liberty Financial’ın en büyük hissedarı haline geldi. Aynı anlaşma kapsamında Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın G42’de de görev yapan iki üst düzey yöneticisi, World Liberty Financial yönetim kuruluna dahil edildi.

World Liberty Financial yönetim kurulunda Eric Trump ve Steve Witkoff’un oğlu Zach Witkoff da yer aldı.

WORLD LİBERTY VE BİNANCE BAĞLANTISI

ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapay zeka çiplerine ilişkin anlaşma açıklanmadan kısa süre önce, World Liberty Financial CEO’su Zach Witkoff, Şeyh Tahnoun’un liderliğindeki yatırım şirketi MGX’in, kripto para borsası Binance’e 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırımda World Liberty Financial’ın çıkardığı stabilcoin kullanıldı. MGX ve World Liberty Financial yönetim kadrolarında aynı isimlerin yer aldığı bilgisi paylaşılmadı.

TRUMP AİLESİNİN HİSSE ORANI DÜŞTÜ

World Liberty Financial’ın internet sitesinde yer alan bilgilerde Trump ailesinin şirketteki payının yüzde 75’ten yüzde 38’e gerilediği görüldü. Şirket, yeni hissedarın kimliğine ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

BEYAZ SARAY NE DEDİ?

World Liberty Financial sözcüsü David Wachsman, yatırımın şirketin büyüme planları kapsamında yapıldığını söyledi. Donald Trump ve Steve Witkoff’un anlaşmaya dahil olmadığını, göreve başladıktan sonra şirketle herhangi bir bağlarının bulunmadığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump’ın yalnızca Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve varlıklarının çocukları tarafından yönetilen bir tröstte bulunduğunu açıkladı.

Trump Organization ise etik yükümlülüklere uyulduğunu ve çıkar çatışmalarının önlenmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi.

