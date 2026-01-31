Çocukların oynadığı cisimler mühimmat çıktı! 11 top mermisini hurdacı getirdi
Kırıkkale'de çocukların oynadığı cisimlerin mühimmat olduğu ortaya çıktı. Farklı bir soruşturma sırasında fark edilen 11 adet top mermisi muhafaza altına alındı. Top mermilerinin MKE imha sahasından bir hurdacı tarafından getirildiği anlaşıldı. Hurdacı gözaltına alınırken, mühimmatların imha edileceği ifade edildi.
- Ekipler, çocukların bahçede oynarken askeri mühimmatla karşılaştıklarını fark etti.
- Çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı ve bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı.
- Mermilerin MKE'ye ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından bir hurdacı tarafından getirildiği iddia ediliyor.
- Soruşturma, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatıldı.
Kırıkkale'de çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark eden polis ekipleri, olay yerine gelen bomba imha uzmanının incelemesinin ardından 11 adet top mermisini muhafaza altına aldı.
Mühimmatın MKE'ye ait imha sahasından bir hurdacı tarafından getirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
FARKLI BİR SORUŞTURMA SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak'ta farklı bir konuya ilişkin çalışma yürütüyordu. Bu sırada polis, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti.
Tehlike oluşturması üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı, bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Olay yerine bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen 11 adet top mermisini incelemeye aldı. Mermilerin incelemenin ardından imha edileceği belirtildi.
HURDACI GETİRDİ
Şüpheli hurdacı A.D.'nin, mühimmatı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma, cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatıldı.