Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, yörüngede güneş enerjisiyle çalışan milyonlarca uydudan oluşan bir ağ kurmak için ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) başvuruda bulundu. Bu uydular, uzayı yapay zeka (AI) için veri merkezi altyapısına dönüştürmeyi hedefliyor.

Yapay zekanın oluşturduğu devasa işlem gücü ihtiyacı, soğutma ve güneş enerjisinden faydalanma olanakları nedeniyle yörüngeye kurulması planlanan veri merkezleri teknoloji dünyanın yeni adımı olarak görülüyordu.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, önümüzdeki 10 yılda yörüngede büyük ölçekli veri merkezlerinin inşa edileceğini öngördüğünü belirtmişti.

SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın da buna kayıtsız kalmadığı anlaşıldı. SpaceX ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) yörüngeye veri merkezi oluşturmak adına göndereceği 1 milyon uydu fırlatma için izin talep etti.

SpaceX’in teklifine göre planlanan sistem, çevrim içi iletişimden çok bir "yörüngesel veri merkezi" işlevi görecek. Yaklaşık 500 km ile 2 000 km arasındaki yörüngelerde konuşlandırılması öngörülen bu uydular, gelişmiş yapay zeka modellerini çalıştırmak ve desteklemek için gerekli hesaplama gücünü uzaya taşımayı amaçlıyor.

SpaceX’in FCC başvurusunda, sistemin "benzeri görülmemiş bir hesaplama kapasitesi" sunacağı ve gelişmiş yapay zeka modellerinin taleplerini karşılayacağı vurgulandı.

YÖRÜNGE VERİ MERKEZLERİ

Bu proje, geleneksel veri merkezlerini uzaya taşıyor. Normalde güçlü yapay zeka modelleri için büyük enerji yoğunluğuna sahip veri merkezleri gerekli oluyor, ancak uzayda bu tür sistemler, neredeyse kesintisiz güneş enerjisi ile çalışabilecek.

SpaceX’in planı, bu enerjiyi kullanarak yüksek işlem gücü sağlayabilmek ve çevrim içi yapay zekâ altyapısını Dünya’nın yörüngesine yerleştirmek üzerine kurulu.

ARTILARI EKSİLERİ NELER?

Uzay tabanlı bu veri merkezlerinin faydaları arasında dünya üzerindeki enerji ve soğutma maliyetlerinin azaltılması da yer alıyor; çünkü yüzeye göre daha verimli enerji elde etme potansiyeli sağlıyor. Ancak uzayda donanımın radyasyona dayanması, yörüngedeki çöplük riski ve bakım zorlukları gibi teknik engeller de var.

SpaceX’in mevcut Starlink uydu ağı şu anda yaklaşık 10 bin civarındaki aktif uyduyla faaliyet gösteriyor ve bu da dünyanın en büyük "mega takımyıldızı" olarak kabul ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası