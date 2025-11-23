ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Venezuela'da yeni bir operasyon başlatmaya hazır olduğunu ancak detay ve zaman çizelgesinin henüz net olmadığını söyledi. Operasyonun ilk aşaması gizli operasyonlardan oluşabilir. ABD, Venezuela'da yasadışı uyuşturucu akışını durdurmak ve Maduro hükümetine karşı önlemler almak istiyor. ABD'nin seçenekleri arasında Maduro'yu devirmek de olduğu ifade edildi.

DIŞ HABERLER - Dört ABD'li yetkili, Trump yönetiminin Nicolas Maduro hükümeti üzerindeki baskıyı artırmasıyla birlikte, ABD'nin önümüzdeki günlerde Venezuela ile ilgili operasyonların yeni bir aşamasını başlatmaya hazırlandığını söyledi.

Ruters'ın haberine göre; yeni operasyonların kesin zamanlamasını veya kapsamını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın harekete geçme konusunda nihai bir karar verip vermediği konusunda kesin bir açıklama yapılmadı.

Venezuela ile ilişkilerin kötüleşmesi üzerine ABD ordusunun Karayipler'e asker gönderdiği son haftalarda, yaklaşan bir eylemle ilgili haberler çoğaldı.

ABD'li yetkililerden ikisi, Maduro'ya karşı yeni eylemin ilk aşamasının gizli operasyonlar olacağını söyledi.

Pentagon, soruları Beyaz Saray'a yönlendirdi. CIA ise yorum yapmayı reddetti.

Cumartesi günü üst düzey bir yönetim yetkilisi, Venezuela ile ilgili hiçbir olasılığı dışlamadı.

Yetkili, “Başkan Trump, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için Amerikan gücünün her unsurunu kullanmaya hazır” dedi.

Trump yönetimi, Maduro'nun Amerikalıları öldüren yasadışı uyuşturucu tedarikinde oynadığı rolüyle mücadele etmek için Venezuela ile ilgili seçenekleri değerlendiriyor. Maduro, yasadışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump

MADURO'YU DEVİRMEK DE BİR SEÇENEK

İki ABD'li yetkili Reuters'e, değerlendirilen seçenekler arasında Maduro'yu devirme girişiminin de olduğunu söyledi.

2013'ten beri iktidarda olan Maduro, Trump'ın kendisini devirmeye çalıştığını ve Venezüella vatandaşlarının ve ordusunun bu tür bir girişime direneceğini iddia ediyor.

Karayipler'de aylardır askeri yığınak devam ediyor ve Trump, Venezuela'da gizli CIA operasyonlarına izin verdi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Cuma günü, büyük havayolu şirketlerini Venezuela üzerinde uçarken “potansiyel olarak tehlikeli bir durum” konusunda uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.

FAA'nın uyarısının ardından üç uluslararası havayolu şirketi Cumartesi günü Venezuela'dan kalkan uçuşlarını iptal etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

CARTEL DE LOS SOLES TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLECEK

Yetkililer, ABD'nin Pazartesi günü Cartel de los Soles'i ABD'ye yasadışı uyuşturucu ithal ettiği iddiasıyla yabancı terör örgütü olarak ilan etmeyi planladığını söyledi. Trump yönetimi, Maduro'yu Cartel de los Soles'in lideri olmakla suçladı, ancak Maduro bunu reddediyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth geçen hafta, terör örgütü ilanının “Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dizi yeni seçenek getireceğini” söyledi.

Trump, yaklaşan ilanın Amerika Birleşik Devletleri'ne Maduro'nun Venezuela'daki varlıklarına ve altyapısına saldırma imkanı vereceğini söyledi, ancak diplomatik bir çözüm umuduyla müzakereleri sürdürme isteğini de belirtti.

İki ABD'li yetkili, Karakas ile Washington arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bu görüşmelerin ABD operasyonlarının zamanlamasını veya ölçeğini etkileyip etkilemeyeceği belirsizdi.

SEZER DOGRU

