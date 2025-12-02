Dijital bağımlılıkların “yeni bir halk sağlığı krizi” hâline geldiğini söyleyen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, özellikle çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürenin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Paylaşılan verilere göre çocukların ekran karşısında kritik düzeyde zaman geçirdiğine işaret eden Doç. Dr. Dinç, “0–8 yaş arası çocukların günlük ekran süresi 2 saat 27 dakika iken, 5–8 yaş aralığında bu süre 3 saat 28 dakikaya kadar yükseliyor.

Türkiye, 10–12 yaş grubunda akıllı telefon sahipliğinin en erken görüldüğü OECD ülkesi konumunda.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verileri de internete başlama yaşının ortalama 9,36 olduğunu ve sorunlu kullanım davranışlarının çoğunlukla 12,22 yaş civarında başladığını gösteriyor. Bu tablo, erken ve yoğun şekilde dijitalliğe maruz kalmanın çocuklarda bağımlılık riskini ciddi oranda artırdığını ortaya koyuyor” dedi.

Editör:ZİYNETİ KOCABIYIK

