Türkiye Gazetesi
Dijitale maruz kalan alarm veriyor! Çocuklar ekran kuşatması altında
Dijital bağımlılıkların “yeni bir halk sağlığı krizi” hâline geldiğini söyleyen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, özellikle çocukların ekran karşısında geçirdikleri sürenin her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Özetle DinleDijitale maruz kalan alarm veriyor! Çocuklar ekran...
Kaydet
Saglik 51 dk önce
Çocukların ekran başında geçirdikleri zamanın artması ve erken yaşta dijital cihazlara maruz kalmanın bağımlılık riskini artırdığı konusunda uyarı var.
- 0–8 yaş arası çocukların günlük ekran süresi 2 saat 27 dakika
- 5–8 yaş aralığında bu süre 3 saat 28 dakikaya kadar yükseliyor
- Türkiye, 10–12 yaş grubunda akıllı telefon sahipliğinin en erken görüldüğü OECD ülkesi
- İnternete başlama yaşının ortalama 9,36 olduğu
- Sorunlu kullanım davranışlarının çoğunlukla 12,22 yaş civarında başladığı
0:00 0:00
1x
ZİYNETİ KOCABIYIK - Paylaşılan verilere göre çocukların ekran karşısında kritik düzeyde zaman geçirdiğine işaret eden Doç. Dr. Dinç, “0–8 yaş arası çocukların günlük ekran süresi 2 saat 27 dakika iken, 5–8 yaş aralığında bu süre 3 saat 28 dakikaya kadar yükseliyor.
ÖNERİLEN
SAGLİK
Obezite: Görünüşün ötesinde bir sağlık tehlikesi! Vücudunuzu tanıyın, sağlığınızı koruyun
Türkiye, 10–12 yaş grubunda akıllı telefon sahipliğinin en erken görüldüğü OECD ülkesi konumunda.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verileri de internete başlama yaşının ortalama 9,36 olduğunu ve sorunlu kullanım davranışlarının çoğunlukla 12,22 yaş civarında başladığını gösteriyor. Bu tablo, erken ve yoğun şekilde dijitalliğe maruz kalmanın çocuklarda bağımlılık riskini ciddi oranda artırdığını ortaya koyuyor” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR