Piyasalarda kasım ayı işlemleri tamamlandı ve yılın bitmesine 1 ay kala yatırım araçlarının 11 aylık performansı belli oldu. Buna göre Ocak-Kasım 2025 döneminde;

11 aylık getiriler…

-Gram altın %93,10,

-Ons altın %60,65,

-TL mevduat %35,00,

-Avro %34,45,

-Dolar %20,20,

-Borsa %10,87 oranında prim yapmış.

Gram altın yatırımcısı, getiride de altın yıllarından birini yaşıyor. Ons fiyatının 1979 yılından bu yana en yüksek yıllık kazanca doğru ilerlemesi, gram fiyatını tarihî zirve seviyelere taşıdı. Dolar endeksinde gerileme ve FED’den faiz indirimleri başta olmak üzere; ticaret savaşları, jeopolitik riskler, merkez bankaları ve küresel yatırımcıların talebi, bu yıl altın fiyatını destekleyen faktörler oldu.

EUR/USD paritesinde 2025’te gözlemlenen %12’lik prim, iç piyasada da avroyu yükseltti. AB para birimi, 2025 yılında dikkat çeken bir getiriye doğru ilerliyor.

Sıkı para politikasının etkisiyle TL mevduat getirisi bu yıl döviz kurlarındaki primin üzerinde konumlanırken; aynı etki, borsanın düşük bir performans göstermesine sebep olmuş gibi gözüküyor. Ancak BİST 30 endeksindeki büyük hisselere bakarsak; yılın 11 aylık döneminde Aselsan %153, Enka İnşaat %71, Emlak Konut GYO %59, Türk Altın İşletmeleri %54 ve TÜPRAŞ %51 getiri ile öne çıkıyor.

Öte yandan yıllık enflasyon %30’un üzerine yerleşti. Bu durumda dolar ve borsa, yılın son virajında “reel kayıp” ile yoluna devam ediyor.

Aralık ayı başlarken iki önemli gündem takip ediliyor. 3 Aralık’ta açıklanacak kasım ayı enflasyonunun %1,3 ve daha altında olabileceği öngörülüyor. Bu tahminlere paralel bir veri hâlinde, aylık TÜFE’de son yılların en düşük rakamı da gelmiş olacak.

İkinci gündem ise 11 Aralık'ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı… Son olarak politika faizi ekimde 100 baz puan indirimle %39,50 seviyesine çekilmişti. Kasım enflasyonunun düşük gelmesi, politika faizinde de 100-150 baz puanlık bir indirim beklentisinin ağırlık kazanmasını beraberinde getirebilir ki; bu gelişme, aralık ayında borsaya bir miktar destek olabilir.

