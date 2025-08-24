ABD Meclisi'nden görülmemiş Gazze savunması! "Vergilerimizle soykırım fonlanıyor"

HABER MERKEZİ -İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde acımasız saldırılar düzenliyor. Uluslararası toplum ise, dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen kanlı soykırımı kınamakla yetiniyor.

"ABD İSRAİL'E MİLYARLARCA DOLAR YARDIM SAĞLIYOR"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Gazze'de gerçekleştirilen insanlık dışı eylemlere yönelik, X hesabından çarpıcı bir Filistin savunması yaptı. Greene, söz konusu savunmasında kendi ülkesinin de sert bir dille eleştirmekten çekinmedi.

Greene, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD vergi mükellefleri İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor. Bu da her bir vergi mükellefinin İsrail’in askeri eylemlerine katkıda bulunduğu anlamına geliyor” dedi.

"SOYKIRIMA PARA ÖDEMEK İSTEMİYORUM"

“Ben yabancı bir ülkede, yabancı bir halka, hiçbir dahlim olmayan bir savaşta soykırıma para ödemek istemiyorum. Bunun karşısında sessiz kalmayacağım” ifadelerini kullanan Greene, Kongre’deki meslektaşlarını da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı ses yükseltmeye çağırdı.

Gazze’deki masum sivillerin 7 Ekim saldırılarından sorumlu tutulamayacağını vurgulayan Greene, “7 Ekim’deki kurbanlara nasıl merhamet gösterdiysek, Gazze’deki masum insanlar ve çocuklar için de ses çıkarmalıyız. Masum hayatların biri değerli, diğeri değersiz mi?” ifadelerini kullandı.

GREENE'E ELEŞTİRİ GECİKMEDİ

Greene ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, tedavi amacıyla ABD’ye gelmek isteyen Gazzelilerin vize başvurularını durdurmasını eleştirdi.

Demokrat Senatör John Fetterman ise mayıs ayında Greene’in benzer açıklamalarına değinerek, “Açıkçası onun ne düşündüğünü umursamıyorum. Bu bir soykırım değil. O kendi görüşünü dile getirebilir, ben de umursamama hakkına sahibim” ifadelerini kullanmıştı.

Greene'in, X sosyal medya hesabında 2 milyon görüntülenmeye ulaşan "Gazze savunması"nın tamamı şu şekilde: