ABD Meclisi'nden görülmemiş Gazze savunması! "Vergilerimizle soykırım fonlanıyor"
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Gazze'de gerçekleştirilen insanlık dışı eylemlere yönelik, X hesabından çarpıcı bir Filistin savunması yaptı. Greene, söz konusu savunmasında, Trump yönetimini sert şekilde eleştirerek, "Ben yabancı bir ülkede, yabancı bir halka, hiçbir dahlim olmayan bir savaşta soykırıma para ödemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ -İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde acımasız saldırılar düzenliyor. Uluslararası toplum ise, dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen kanlı soykırımı kınamakla yetiniyor.
"ABD İSRAİL'E MİLYARLARCA DOLAR YARDIM SAĞLIYOR"
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Gazze'de gerçekleştirilen insanlık dışı eylemlere yönelik, X hesabından çarpıcı bir Filistin savunması yaptı. Greene, söz konusu savunmasında kendi ülkesinin de sert bir dille eleştirmekten çekinmedi.
Greene, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD vergi mükellefleri İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor. Bu da her bir vergi mükellefinin İsrail’in askeri eylemlerine katkıda bulunduğu anlamına geliyor” dedi.
"SOYKIRIMA PARA ÖDEMEK İSTEMİYORUM"
“Ben yabancı bir ülkede, yabancı bir halka, hiçbir dahlim olmayan bir savaşta soykırıma para ödemek istemiyorum. Bunun karşısında sessiz kalmayacağım” ifadelerini kullanan Greene, Kongre’deki meslektaşlarını da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı ses yükseltmeye çağırdı.
Gazze’deki masum sivillerin 7 Ekim saldırılarından sorumlu tutulamayacağını vurgulayan Greene, “7 Ekim’deki kurbanlara nasıl merhamet gösterdiysek, Gazze’deki masum insanlar ve çocuklar için de ses çıkarmalıyız. Masum hayatların biri değerli, diğeri değersiz mi?” ifadelerini kullandı.
GREENE'E ELEŞTİRİ GECİKMEDİ
Greene ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, tedavi amacıyla ABD’ye gelmek isteyen Gazzelilerin vize başvurularını durdurmasını eleştirdi.
Demokrat Senatör John Fetterman ise mayıs ayında Greene’in benzer açıklamalarına değinerek, “Açıkçası onun ne düşündüğünü umursamıyorum. Bu bir soykırım değil. O kendi görüşünü dile getirebilir, ben de umursamama hakkına sahibim” ifadelerini kullanmıştı.
Greene'in, X sosyal medya hesabında 2 milyon görüntülenmeye ulaşan "Gazze savunması"nın tamamı şu şekilde:
Eğer Amerika, hükümetimizin yaptığı korkunç bir şey yüzünden gece gündüz bombalansa, masum Amerikalılar ve Amerikan çocukları öldürülse, ağır şekilde yaralansa ve biz merhamet dilensek… Ama dünyanın geri kalanı,
“Amerikalılar hükümetlerine oy verdi, o yüzden bunu hak ediyorlar. Hükümetleri kötü, demek ki tüm Amerikalılar kötü. O yüzden bu onların başına gelmeli.”
deseydi… Ve dünyadan bizim acımıza sessizlik hakim olsaydı…
Hiç kimse yardımımıza koşmasaydı…
Şehirlerimiz ve evlerimiz bombalanıp yıkılsaydı…
Altyapımız yok edilseydi; çiftlikler, marketler, organize bir toplum kalmasaydı…
Yaralı ve aç çocuklarımız için kimse el uzatmasaydı…
Nasıl hissederdiniz? Ne düşünürdünüz? Ne yapardınız?
İşte bu, bugün Gazze’de olan şeydir. Bize anlatılanların aksine, orada pek çok masum insan ve çocuk öldürülüyor ve onlar Hamas değil.
Peki masum insanlar ve çocuklar hak ediyor mu? Hayır.
Gazze’deki masum insanlar, 7 Ekim’de İsrail’de öldürülen ve kaçırılan masum insanları öldürmedi.
7 Ekim kurbanlarına ve ailelerine nasıl şefkat ve merhamet gösterdiysek, Amerikalılar olarak Gazze’deki binlerce masum insan ve çocuğa da aynı şekilde ses çıkarmamız, şefkat göstermemiz gerekmez mi?
Bir tür masum hayat değerli, diğeri değersiz mi?
Benim için Tanrı tüm masum hayatları aynı görür ve hepsini sever. Hatta kendi oğlunu tüm insanlar için göndermiştir; işte bizi o kadar çok seviyor.
Amerika, İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.
Aslında, bu parayı sağlayan ABD vergi mükellefleridir.
Bu da demektir ki her bir ABD vatandaşı, İsrail’in askeri faaliyetlerine katkıda bulunuyor.
Benim açımdan, yabancı bir ülkeye, yabancı bir halka, benim hiçbir dahlimin olmadığı bir savaş için soykırım yapılmasına para ödemek istemiyorum.
Ve bunun karşısında sessiz kalmayacağım.