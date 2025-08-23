Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatler

İran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatler

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İran 6 İsrailli &#039;teröristi&#039; etkisiz hale getirdi! Belucistan&#039;da sıcak saatler
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran güvenlik güçleri, güneydoğudaki Sistan-Belucistan eyaletinde İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen altı militanı öldürdü, iki kişiyi gözaltına aldı. Bölgede art arda yaşanan saldırılar ve operasyonlar, Sünni Beluc azınlığın yoğun yaşadığı eyaletin güvenlik sorunlarını gözler önüne seriyor.

İran güvenlik güçleri, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde düzenlenen bir operasyonda altı militanı etkisiz hale getirdi.

"TERÖRİST" İFADESİ KULLANILDI

Ülkenin resmî haber ajansı IRNA, öldürülenlerin, İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen “terörist” bir grubun üyesi olduğunu bildirdi. Operasyonda ayrıca iki kişi gözaltına alındı.

İran istihbarat yetkililerinin açıklamasına göre, çatışmada iki istihbarat ajanı ve bir polis memuru yaralandı. Operasyonun yeri ve zamanı hakkında detay verilmezken, güvenlik güçleri söz konusu grubun İran’ın doğusundaki stratejik bir tesise saldırı planladığını belirtti.

İran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistam'da sıcak saatler - 1. Resim

İRAN'DA GERİLİM ARTIYOR

Sistan-Belucistan, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alıyor ve uzun süredir güvenlik güçleri ile silahlı gruplar, uyuşturucu kaçakçıları ve ayrılıkçı militanlar arasında çatışmalara sahne oluyor. İran medyası, bölgede sık sık polis veya Devrim Muhafızları mensuplarına yönelik saldırıları duyuruyor.

Bölge, çoğunluğu Şii olan İran’da büyük bir Sünni Beluc azınlığına ev sahipliği yapıyor ve ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Dış Haberler

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktadır.
