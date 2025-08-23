İran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatler

İran güvenlik güçleri, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde düzenlenen bir operasyonda altı militanı etkisiz hale getirdi.

"TERÖRİST" İFADESİ KULLANILDI

Ülkenin resmî haber ajansı IRNA, öldürülenlerin, İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen “terörist” bir grubun üyesi olduğunu bildirdi. Operasyonda ayrıca iki kişi gözaltına alındı.

İran istihbarat yetkililerinin açıklamasına göre, çatışmada iki istihbarat ajanı ve bir polis memuru yaralandı. Operasyonun yeri ve zamanı hakkında detay verilmezken, güvenlik güçleri söz konusu grubun İran’ın doğusundaki stratejik bir tesise saldırı planladığını belirtti.

İRAN'DA GERİLİM ARTIYOR

Sistan-Belucistan, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alıyor ve uzun süredir güvenlik güçleri ile silahlı gruplar, uyuşturucu kaçakçıları ve ayrılıkçı militanlar arasında çatışmalara sahne oluyor. İran medyası, bölgede sık sık polis veya Devrim Muhafızları mensuplarına yönelik saldırıları duyuruyor.

Bölge, çoğunluğu Şii olan İran’da büyük bir Sünni Beluc azınlığına ev sahipliği yapıyor ve ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olarak biliniyor.