Nükleer adımlar masaya yatırılacak! İran-Avrupa hattında nükleer pazarlık başladı

İran ile Avrupa ülkeleri arasında uzun süredir tıkanan nükleer müzakere süreci, Salı günü yeniden başlıyor. Taraflar, snapback mekanizması ve BMGK’nin 2231 sayılı kararı etrafında şekillenen krizin gölgesinde bir araya geliyor.

AVRUPA'DAN TELEFON DİPLOMASİSİ

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.31’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa, Britanya ve Almanya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran tarafı, Batı'nın gündeme taşıdığı “snapback” yani BMGK yaptırımlarının yeniden devreye sokulması olasılığına karşı sert tutumunu koruyacağını ve bunun meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"DİPLOMASİYE KAPIMIZ AÇIK AMA GERİ ADIM YOK"

İranlı Bakan Arakçi, "Tahran hem öz savunmasında kararlıdır hem de diplomasiden vazgeçmiş değil; ülkenin hak ve çıkarlarını koruyacak diplomatik bir çözüme hazırız" diyerek, diplomasiye kapı açık bıraktı ancak geri adım atmayacaklarını açıkladı.

AVRUPA'DAN ZAMANA OYNAMA TEKLİFİ

Avrupa tarafı ise tansiyonu düşürmek için BMGK’nin 2231 sayılı kararının süresinin uzatılmasını önerdi. İran, bu öneriyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ndeki partnerleriyle yeni istişareler yapacak.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Taraflar, nükleer krizle ilgili diplomatik yolları tüketmemek konusunda mutabık kaldı. Bir sonraki görüşmenin, önümüzdeki salı günü dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde yapılacağı iletildi.