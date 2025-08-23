Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD istihbaratında çatlak! Gizli rapor sızmıştı, Pentagon'da üst düzey isim görevden alındı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD'nin savunma ve istihbarat birimi Pentagon'da kritik bir görevden alma geldi. Ülke medyasına bomba gibi düşen olay sonrası, oklar Devlet Başkanı Trump'a çevrildi. Senato İstihbarat Komitesi’nin Demokrat üyesi Mark Warner, Trump'ı ülke güvenliğini değil, kendisine olan sadakati önemsediğini söyleyerek sert eleştirdi.

Pentagon’un istihbarat birimi olan Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA) başkanı Korgeneral Jeffrey Kruse görevden alındı.

Karar, ABD basınında yer alırken, Kruse’ye ulaşılamadığı ve Pentagon’un konuyla ilgili yorum yapmadığı bildirildi. İlk olarak Washington Post tarafından duyurulan gelişme, Senato İstihbarat Komitesi’nin Demokrat üyesi Mark Warner tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

ABD istihbaratında çatlak! Gizli rapor sızmıştı, Pentagon'da üst düzey isim görevden alındı - 1. Resim

"TRUMP'IN GÜVENLİĞİ KORUMAK YERİNE SADAKAT TESTİ UYGULAMASI TEHLİKELİ"

Warner, “Bir ulusal güvenlik yetkilisinin daha görevden alınması, Trump yönetiminin istihbaratı ülke güvenliğini korumak yerine sadakat testi olarak görmesinin tehlikeli bir alışkanlığa dönüştüğünü gösteriyor” dedi.

Kruse’un görevden alınma gerekçesi netlik kazanmazken, kararın, 22 Haziran’da ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırısına ilişkin DIA’nın ön değerlendirmesinin basına sızmasının ardından geldiği öne sürüldü. Söz konusu raporda, saldırıların Tahran’ın nükleer programını yalnızca birkaç ay geriye ittiği belirtilmiş, bu da Başkan Donald Trump’ın hedeflerin “tamamen yok edildiği” yönündeki açıklamalarıyla çelişmişti.

DAHA ÖNCE SERT TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Beyaz Saray, gizli değerlendirmenin “tamamen yanlış” olduğunu savunarak sert tepki göstermiş, Trump da raporu yayımlayan CNN, New York Times ve diğer medya kuruluşlarını “pislik” ve “sahte haber” olarak nitelendirmişti.

