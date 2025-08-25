Oval Ofis’te sakladı, golf sahasında yakalandı: Trump’ın morlukları büyüyor!

79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, golf sahasında bu kez sol elinde de morlukla görüntülendi.

Daha önce sağ elinde görülen morluk uzun süredir dikkat çekerken, şimdi aynı bölgede sol elinde de koyu renkli bir iz belirdi.

Hafta sonu Virginia’daki Trump National Golf Club’da Roger Clemens ve oğlu Kacy ile golf oynayan Trump’ın yeni morluğu, Kacy Clemens’in Instagram’da paylaştığı videoda ortaya çıktı.

Görüntülerde Trump’ın sol elinin arka kısmında, sağ elindeki morlukla aynı yerde dikkat çekici bir leke görülüyor.

MAKYAJ İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Trump’ın sağlık durumu hakkında Beyaz Saray’dan resmi bir açıklama gelmese de Basın Sekreteri Karoline Leavitt, “Başkan her gün yüzlerce el sıkıyor, bu onun halkla bağının bir göstergesi,” diyerek dolaylı yoldan morlukları doğruladı.

Trump’ın daha önce sağ elindeki morluk makyajla kapatılmıştı. Bu kez de benzer bir makyaj izi sol elinde görülüyor. Fotoğraflar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DOKTORLARA GÖRE MORLUKLAR 'NORMAL' AMA...

Doktoru Sean Barbabella, Şubat ayında bu tür morlukların “el sıkışma ve aspirin kullanımı” nedeniyle oluşabileceğini söylemişti. Ayrıca, Trump’a daha önce bacaklarındaki şişlik nedeniyle Kronik Venöz Yetmezlik (CVI) teşhisi konmuştu. Bu hastalık, yaşlılarda sık görülüyor ve ciltte morarma, şişlik gibi belirtilere yol açabiliyor.

Ancak doktorlar, eldeki bu yeni izlerin CVI ile doğrudan bağlantılı olmadığını, sadece cilt hassasiyetine ve fiziksel temasa bağlı olabileceğini ileri sürdü.

Öte yandan Trump, konuyla ilgili doğrudan bir açıklama yapmazken, kameralar karşısında ellerini saklamaya devam etti. Oval Ofis’te yaptığı son konuşmada da sağ elini dikkatle gizlemeye çalıştığı görüldü.

Trump, sağlığıyla ilgili spekülasyonlar sürerken, pazar günü sosyal medyada golf performansını değil, Roger Clemens’in beyzbol kariyerini öven bir mesaj paylaşmayı tercih etti.