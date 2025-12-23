1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası, yıllar sonra yeniden açıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda, bir itiraf geldi. Anne Raziye Yıldız, kızının ölümünü komşusundan öğrendiğini söyledi.

Gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez 30 yıldır karanlıkta kalan bir kayıp dosyasını masaya yatırdı. 1995 yılında 4 yaşındayken sırra kadem basan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, canlı yayında gündeme taşındı. Emine Yıldırımcan'ın amcası ve kuzeni, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Olayla ilgili günler sonra itiraf geldi. Anne Raziye Yıldız, kızı Emine Yıldırımcan'ın ölümünü komşusundan öğrendiğini söyledi. Şiddet gördüğünü dile getiren Raziye Yıldız, olayın yaşandığı gün şiddet gördüğünü, elinin ayağının bağlandığını belirtti. Yıldız, kendisine geldiği esnalarda tesbih makinesinin sesini duyduğunu söyledi.

ÜVEY BABAYLA İLGİLİ KORKUNÇ İDDİALAR

Aile, küçük Emine'nin kaybolmasının ardından yıllar boyunca tatmin edici bir açıklama alamadıklarını belirterek, şüphelerinin özellikle üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi.

Aymila Yıldırımcan yıllar kuzeni Emine ile görüşmesinin sistemli şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu tarafından da bu konuda net bilgiler verilmediğini öne sürdü.

KIZLARI DA AĞIR İDDİALARDA BULUNDU

Programda aktarılan bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının da yıllar sonra babaları hakkında ağır suçlamalarda bulunduğu ifade edildi.

Yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü ve bunu gördüğü için tehdit edildiğini açıkladı.





YALNIZ BULDUĞUNDA ŞİDDET GÖSTERİYORDU

Yayında aktarılan tanıklıklarda, Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, bir olay sonrası ise bir daha görülmediği iddia edildi. Programda cinayetin işlendiği öne sürülen evden görüntüler paylaşıldı. Canlı yayın ise ihbar kabul edildi. Hatay Emniyeti, iddialarla ilgili resmî soruşturma başlattı.



İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamalarla yüzleşen Ercan Yılmaz ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savunan Yılmaz, anlatılan senaryoların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Aradan geçen 30 yıla rağmen Emine Yıldırımcan'ın akıbeti hala netlik kazanmış değil. Programda ortaya çıkan yeni iddialar ve tanık anlatımları, dosyanın yeniden soruşturulması ihtimalini güçlendirdi.

