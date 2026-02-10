Kaydet

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Gainesville bölgesinde, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşayan tek motorlu Hawker Beechcraft BE-36 tipi uçak, karayoluna acil iniş yaptı. Pilotun havaalanına yetişemeyeceğini fark ederek gerçekleştirdiği bu zorunlu iniş sırasında uçak, trafikte seyreden üç araca çarptı. Olayda iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kazanın ardından bölge trafiği uzun süre felç oldu. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

