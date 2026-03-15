AK Parti, bünyesine bir yeni isim daha dahil oldu. Partisinden istifa eden Yeniden Refah Partisi Çıldır İlçe Başkanı Ufuk Yıldız, AK Parti’ye katıldı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Yıldız’ın üyelik işlemlerini gerçekleştirdi. Ufuk Yıldız’ın partiye katılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Hakan Aydın, AK Parti’nin güçlü teşkilat yapısı ve hizmet siyasetiyle her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

“TEŞKİLATLARIMIZ GÜÇLENİYOR”

Aydın "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde AK Parti ailesi olarak her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Milletimizin bize olan güveni ve desteği teşkilatlarımızın sahadaki gayretli çalışmalarıyla daha da güçleniyor" dedi.

“AK PARTİ’YE İLGİ ARTTI”

Aydın, mahalle mahalle, köy köy vatandaşlarla bir araya gelerek partinin hizmet anlayışını anlatmaya devam ettiklerini belirtti.

AK Parti Ardahan teşkilatlarının il genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Aydın, Ardahan genelinde AK Parti’ye olan ilginin arttığını ve üye sayılarında da her geçen gün önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Aydın, "Milletimize hizmet yolunda AK davamıza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize davet ediyor, aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

