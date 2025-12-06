İhlas Haber Ajansı
Eşini baltayla katletti, banyoya gömdü! Cani koca hakkında yeni gelişme
Hatay'da eşini baltayla katledip evlerinin banyosuna kazdığı çukura gömen 77 yaşındaki Bekir S. yakalandıktan sonra her şeyi itiraf etti. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi’nde 4 Aralık’ta yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Meliha S’nin cansız bedeni, dün evinin banyosunda gömülü halde bulunmuş, eşini baltayla öldürdüğünü itiraf eden Bekir S. gözaltına alınmıştı.
Evin içerisindeki kapıda kan izlerine rastlandığı ifade edilmiş ve ekiplerin Bekir S.'yi suç aleti ile beraber yakaladığı öğrenilmişti.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bekir S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Meliha S'nin cenazesi, Mahmutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
