Amerika'da yerleşme planı kuran milyonlarca kişi, her sene düzenli olarak Green Card'a başvuruda bulunuyor. Peki, 2026 Green Card başvurusu neden başlamadı? İşte, DV Lottery Green Card başvuru tarihi hakkında tüm ayrıntılar...

2026 DV Lottery Green Card başvurusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Geçen sene 2 Ekim 2024 ile 7 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında başvurular kabul edilmişti. Gözler bu seneki başvuru tarihine çevrildi.

Green Card başvuruları 2026 son dakika... Green Card başvurusu neden başlamadı?

GREEN CARD BAŞVURUSU NEDEN BAŞLAMADI?

Her yıl ücretsiz olan Green Card başvuruları hakkında ücret isteneceği iddia edildi. Bahsi geçen haberlerde, başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti isteneceği ve bu nedenle Green Card başvurularının ertelendiği öne sürüldü.

2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz ikame etme ve çalışma hakkı kazanma imkanı veren Green Card başvuruları henüz başlamadı. 2026 yılı için Ekim ya da Kasım ayında başvuruların alınması bekleniyor.

Bir önceki yıl baz alındığında başvurular Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında alındı.

Green Card başvurularının başlaması durumunda haberimiz güncellenecektir.

