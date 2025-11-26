Samsun'un Bafra ilçesinde, erkenci ekimleri yapılan karnabaharın hasadına başlandı. Yaklaşık 75 bin ton rekolte beklenirken, karnabaharın tarla fiyatı 5 ila 7 lira arasında değişiyor. "Havalar soğursa fiyatların yükseleceğini umut ediyoruz." diyen üreticiler, "Fiyatlar, hiç umduğumuz gibi gitmedi." dedi.

Kızılırmak Nehri'nin sularının beslediği Bafra Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekar alana karnabahar ekimi yapıldı. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Ovası'nda erkenci ekimlere temmuzun son haftası başladıklarını, ağustos ayı boyunca ve eylülün ilk haftalarında da geç ekimlere devam ettiklerini belirtti.

Bafra Ovasında hasat başladı! Çitçi 7 liralık fiyattan memnun değil

DÖNÜMDE 4 TON VERİM

Aşçı, "Karnabahar, dönüm olarak 3,5 ila 4 ton arasında verim verir, toplamda ise yaklaşık 75 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Karnabaharın, soğuğu ve kış mevsimini seven bir ürün olduğunu hatırlatan Adem Aşçı, "Şu anda havalar çok sıcak gidiyor. Bu sebeple karnabaharlar erken açmaya başladı." diye konuştu.

ÇİFTÇİ FİYATLARDAN MEMNUN DEĞİL

Fiyatlardan bahseden Aşçı, "Tarladan satış fiyatı 5 lira ile 7 lira arasında, havalar soğursa fiyatların yükseleceğini umut ediyoruz. Fiyatlar, hiç umduğumuz gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.

Aşçı, karnabaharın Ankara, İstanbul, Bursa ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamına gönderildiğini, ayrıca Gürcistan ve Rusya'ya da ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

