Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri yönünde uyarı yayınladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş aması ve İran'ın da karşılık vermesi bölgeyi hareketlendirdi. Dün gece de ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi.

Gelişmeler takip edilirken Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden seyahat uyarısı geldi. Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Irak'taki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TEHLİKELİ NOKTALAR TEK TEK BİLDİRİLDİ

Açıklamada, güvenlik şartlarının hızlı şekilde olumsuz yönde değişkenlik gösterebildiği bu dönemde, kalabalık meydanlar ve toplanma bölgeleri, Bağdat’ta Yeşil Bölge çevresinde protesto gösterileri düzenlenen alanlar, Bağdat ve Erbil uluslararası havalimanları ve mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği, bulunduğu mekanlar ile hava müdahale sistemlerinin önleyici müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda açık alanlar, Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması ve Türk vatandaşlarının kişisel güvenliklerine azami özen göstermesinin bir kez daha önemle tavsiye edildiği belirtildi.

KARA YOLU SEYAHATİ ÖNERİLDİ

Irak hava sahasının, bölgede süren çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, bu aşamada 16 Mart'a kadar hava sahasının açılmayacağının duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle Türkiye'ye kara yoluyla seyahat edilebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki kara yolunun hala ulaşıma açık olduğu, Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın faaliyetlerine devam ettiği, bu dönemde Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı bildirildi.

Irak makamlarının, kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına 7 gün süreli transit vize imkanı sağlanacağını duyurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden ülkemize seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın söz konusu imkandan istifade etmeleri mümkündür."

