Green Card (Yeşil Kart) başvuruları ne zaman açıklanacak, 2026 dönemi için başvuru ekranı açıldı mı?

Her sene Amerika Birleşik Devletleri’nin binlerce kişiye göçmenlik hakkı tanıdığı Green Card (Çeşitlilik Vizesi) başvuruları bu sene de merak edilip araştırılıyor.

GREEN CARD (YEŞİL KART) BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuruları henüz başlamamıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların farkındayız. Kayıt tarihleri ve süreçteki değişiklikler, Bakanlık tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamayla beraber sosyal medyada dolaşan “Green Card başvuruları başladı” iddialarının asılsız olduğu da açıklığa kavuşmuş oldu.

GREEN CARD 2026 DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, DV-2027 (2026 başvuru dönemi) için kayıt ekranı henüz açılmamıştır.

Green Card çekilişine katılım ücretsizdir. Başvurular yalnızca çevrim içi olarak https://dvprogram.state.gov/ üzerinden yapılır.