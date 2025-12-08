Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su şebekelerindeki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

8 Aralık 2025 Pazartesi yani bugün Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi etkili oluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), suların geleceği saati duyurdu.

Ankara su kesintisi! ASKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Pursaklar, Keçiören...

8 Aralık 2025 Pazartesi günü Keçiören, Etimesgut, Pursaklar, Kazan ve Çankaya'da sular sırasıyla 04.30, 15.00, 12.00,ve 17.00'da gelecektir.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 7.12.2025 23:55:00

Tamir Tarihi: 8.12.2025 04:30:00

Detay: plansız su kesintisi Sayın abonelerimiz, İlimiz genelinde su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız

Etkilenen Yerler: Basınevleri - şevkat- kavacık subay evleri - kamil oçak - gümüşdere mahallesi ve civarı alt kotları

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.12.2025 01:45:00

Tamir Tarihi: 8.12.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi 3. Hava bakım komutanlığı yanındaki içme suyu hattından oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bahçekapı mahallesi bir kısmı Erler mahallesi bir kısmı Etiler mahallesi geneli

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 8.12.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 8.12.2025 12:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yeri Doğru sokak içerisinde baskent dogalgaz yuklenici firma irmak yapi tarafinfan içmesuyu şebeke hattina hasar verilmistir. Verilen hasar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi bir kısmı Altınova Mahallesi bir kısmı

KAZAN

Arıza Tarihi: 8.12.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 8.12.2025 17:00:00

Detay: Etemesgut bölgede bulunan t55 su deposunda su arızası sonucunda,saray mahallesinin belli bölgelerinde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir,sabır anlayısınız için tesekkür eder vermiş oldugumuz rahatsızlıktan dolayı özür dilerız

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi, saray kent sanayi sitesi

8 ARALIK ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.12.2025 09:40:00

Tamir Tarihi: 8.12.2025 17:00:00

Detay: Mutlukent mahallesi Dumlupınar bulvarı Hava kuvvetleri komuntanlığı parseli içinde bulunan Ø900'lük içmesuyu hattının Ø250'lik tahliye hattı üzerinde bulunan çelik boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun üst kotlara erişim Saati : 20.00

Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi, Mutlukent mahallesi, Beytepe mahallesi Alt kotları, Ahmet Taner kışlalı mahallesi,Çayyolu mahallesi, Alacaatlı mahallesi, Koru mahallesi, ⁠Konutkent mahallesi, Yasamkent mahallesi, Dodurga mahallesi

