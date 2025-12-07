Galatasaray–Samsunspor maçındaki penaltı tartışması büyüyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “köpeksiz köy” çıkışına Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan dikkat çeken cevap geldi: "Biz de çomağımızı çıkarırız, adaletli davranmanı bekliyoruz."

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ın sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Mücadelenin son dakikalarında Samsunspor cephesinin penaltı beklediği pozisyonun devam ettirilmesi, kırmızı-beyazlılarda büyük tepkiye yol açtı.

TFF BAŞKANINI İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Maçın ardından konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hem karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen’i hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu sert sözlerle eleştirmişti. Yıldırım, “Tüm Türkiye’nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti… TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

HACIOSMANOĞLU: KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR

2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tartışmalara cevap vermişti. Hacıosmanoğlu, “Biz orada yokken bunlar oluyor. Köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım.” sözleriyle gündem oluşturmuştu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

YILDIRIM’DAN CEVAP: ÇOMAĞIMIZI DAHA ÇIKARTMADIK

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hacıosmanoğlu’nun çıkışına bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili İbrahim Başkanım, seni seviyoruz ve sana saygı duyuyoruz ama biz de köpeksiz köyde çomaksız dolaşmıyoruz. Çomağımızı daha çıkartmadık. Senin adaletli davranıp gerekenleri en kısa zamanda yapmanı bekleyeceğiz. Gerekirse çomağımızı da çıkarırız, ne olur olmaz…”

Haberle İlgili Daha Fazlası