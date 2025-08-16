Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra Aykut Kocaman itirafları: Mutluluk mu, yoksa acı mı?

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de 2008-2012, 2013-2015 ve 2019-2020 yılları arasında top koşturan Emre Belözoğlu, şimdilerde Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştırıyor. Eski milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte 2 farklı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman'a övgüler yağdırdı. Kocaman'ın kendisine "Bir gün beni anlayacaksın" dediğini aktaran 44 yaşındaki antrenör, "Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman'dır" ifadelerini kullandı. 

Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen Aykut Kocaman itirafı: Mutluluk mu, yoksa acı mı? - 1. Resim

"TÜRK FUTBOLUNUN AKİL ADAMI"

Sabah Spor'a konuşan eski milli futbolcu, "Aykut Hocanın günün sonunda hep haklı çıkma durumu vardır. Kendisi Türk futbolunun akil adamı Aykut Kocaman'dır. Soğuk duruşunun altında nasıl duygusal bir yapısının ve insanlara karşı nasıl merhametli biri olduğunu çok iyi bilirim" açıklamasını yaptı.

Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen Aykut Kocaman itirafı: Mutluluk mu, yoksa acı mı? - 2. Resim

"BENİ YÖNETTİYSE HERKESİ YÖNETİR"

Futbolculuk yıllarından bahseden Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu, "Ben yönetilmesi çok zor bir oyuncuydum, beni yönetti. Beni yönettiyse herkesi yönetebilir bir teknik adam. Bana hep 'Bir gün beni anlayacaksın' diyordu. Onu anlamanın vermiş olduğu mutluluk mu, yoksa acı mı desem hepsini yaşıyorum teknik direktör olarak. Aykut Kocaman'ı bir ağabey, bir teknik adam ve bir rol modeldir. Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman'dır. Aykut Kocaman; hesap yapmaz, kafasının arkasında planı yoktur. Bir o kadar da samimi bir adamdır" dedi.

