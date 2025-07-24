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Yasak kalktı, Emre Belözoğlu'ndan acı itiraf geldi: Kulüp tarihinin en zor dönemi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalyaspor, Emre Belözoğlu, Transfer Yasağı, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, golsüz sonuçlanan FK Tikves 1930 maçıyla beraber ilk kamp çalışmasını tamamlayarak, Antalya'ya geri döndü. Burdur kampı sonrası yaptığı açıklamada, transfer yasağının kalkması sebebiyle yönetime teşekkür eden teknik patron Emre Belözoğlu, "Antalyaspor çok zor dönemlerden geçiyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk kamp dönemi için Burdur'a gelen Antalyaspor, 15 güren kamp döneminin son hazırlık maçında Makedonya'nın FK Tikves 1930 takımı ile MAKÜ İstiklal Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşma sorası kamp değerlendirmesinde bulundu. 

Yasa kalktı, Emre Belözoğlu'ndan acı itiraf geldi: Kulüp tarihinin en zor dönemi! - 1. Resim

"ANTALYASPOR ÇOK ZOR DÖNEMLERDEN GEÇİYOR"

Transfer cezasının kalktığını belirten Belözoğlu, "Belki tarihinde hiç böyle zor dönemler yaşadığını düşünmüyorum Antalyaspor'un. Belki de en yeni üyelerinden birisiyim ama bu süreçte hissettiğimi söylemem gerekiyor. Yönetimimizin göstermiş olduğu üstün çabayla bugün transferimizin açıldığı açıklandı. Bundan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla sıkıntıyla sezona başladık. Büyük problemler içinde kendimizce ekibimle beraber, oyuncularla beraber uğraştık. Bugün buraya kulübün kampa gelmesinde bile yönetimimizin vermiş olduğu maddi destek var. Antalyaspor çok zor dönemlerden geçiyor. Bu anlamda bir ve beraber olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kampın nasıl gittiğinden daha önce bunları söyleme ihtiyacı duydum. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"6-7 OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR"

44 yaşındaki teknik direktör, "İvedilikle yeni oyuncuların aramıza katılması lazım. Transfer yasağımız olmasına rağmen aramıza katılan 5-6 tane oyuncu var, bunu herkes istemeyebilir. Çünkü birçok oyuncu transfer yasağı olmasından dolayı kampımıza katılmak istemedi. Braya katılıp bu kampı bizle beraber geçirmek isteyen oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Onların isimlerini zaten yarın kulüp büyük ihtimalle açıklayacaktır. Biz de 'hoş geldin' diyeceğiz. Önümüzde çok kısa bir süreç var. Sezon başı kampı beraber yapamamış takımla lige başlayacağız gibi görünüyor. İvedilikle 6-7 tane oyuncuyu aramıza katmamız gerekiyor. Yönetimimizle görüştük oyuncuları elimizden geldiğince belirledik. Hızlı bir şekilde Antalyaspor‘u layık olduğu yere getirmek adına elini taşın altına sokacak yöneticilerimiz var. Biz de ekibimle beraber her türlü sıkıntıya rağmen buradayız bunu söylemek istiyorum. Kampı bütün enerjisiyle, motivasyonuyla tamamlayan oyuncularıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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