"Yerli Messi"nin yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama gelmeden maça bile çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 09:03 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 09:09 - Güncelleme:

Antalyaspor, Abdülkadir Ömür, Transfer, Futbol, Haber

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk kamp dönemi için Burdur'a gelen Antalyaspor, 15 güren kamp döneminin son hazırlık maçında Makedonya ekibi FK Tikves 1930 takımı ile karşı karşıya geldi. MAKÜ İstiklal Stadyumu'nda oynanan maç golsüz sona erdi. Bir dönem "Yerli Messi" denilen Abdülkadir Ömür de maçta forma giyerken, milli futbolcunun transferi resmi olmasa da açıklanmış oldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nde (FIFA) bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayarak, transfer yasağını kaldırmayı başaran Antalyaspor, kadrosunu Abdülkadir Ömür ile güçlendirdi. Henüz sözleşme imzalamayan milli futbolcu, kırmızı-beyazlı takımın hazırlık maçında forma giydi. RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADAN FORMA GİYDİ Antalyaspor, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Hull City oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, 0-0 sonuçlanan FK Tikves hazırlık maçının ilk 11'inde 26 yaşındaki futbolcuya yer vererek, resmi olmasa da transferi açıklamış oldu. 28 MAÇTA BİR ASİST Trabzonspor'dan Şubat 2024'te 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkarken; gol sevinci yaşayamadı ve bir asist yaptı. İlgili Haber 269 gol atan Trabzonspor'un efsanesi Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e zehir zemberek sözler: Geldiğin yeri unutma nankör!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş