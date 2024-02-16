Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > 269 gol atan Trabzonspor'un efsanesi Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e zehir zemberek sözler: Geldiğin yeri unutma nankör!

    269 gol atan Trabzonspor'un efsanesi Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e zehir zemberek sözler: Geldiğin yeri unutma nankör!

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    269 gol atan Trabzonspor&#039;un efsanesi Hami Mandıralı&#039;dan Abdülkadir Ömür&#039;e zehir zemberek sözler: Geldiğin yeri unutma nankör!
    Abdülkadir Ömür, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür için sert ifadeler kullandı. Mandıralı, yetenekli orta saha için "Nankörlük yapmayın. Trabzonspor çok büyük bir marka bunu unutmayın" tepkisini gösterdi.

    Karadeniz Gazetesi'nin youtube kanalına konuşan Mandıralı, "Ben o takıma da gitmem bir daha da bu formayı giymem" dediği şeklinde duyum aldığını belirterek, "Giymem dediği forma bordo mavi Trabzonspor forması. Bu gücü nereden buluyorlar ben anlamıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayan, Trabzonspor forması giyen Trabzon'un öz çocukları bunu nasıl söyleyebiliyor. Ben söyleyemedim, benim arkadaşlarım söyleyemedi. Nereden buluyorlar bu gücü de bu lafları söyleyebiliyorlar...

    GELDİĞİN YERİ UNUTMAYACAKSIN ABDÜLKADİR

    Ben hayretler içerisinde kaldım ve çok üzüldüm. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Minibüsle geldiğin tesislere şimdi en lüks otomobille geliyorsun. Sokakta yürürken bulduğun parayla bunu almadın. Trabzonspor'da oynadığın için bu parayı ve arabayı aldın. Bu yüzden en güzel evde oturuyorsun, en güzel kıyafetleri giyiyorsun. Bunu unutmayacaksın. Bunu unutan insanı sen de unutacaksın." açıklamasını yaptı.

    BU FORMAYI GİYMEM DİYORSUN OĞLUM SEN KİMSİN

    Sözlerine devam eden Mandıralı, "Ben bu takım için, bu forma için 11 defa narkoz yedim, ameliyat oldum. O kadar kolay değil. Ben o formayı giymek için bedeller ödedim. Trabzonspor bana bir kimlik verdiği için bana yaşama sevinci, huzur verdiği için ben o formaya aşığım. Ben o kimlikle yaşıyorum. Trabzonsporlu Hami olarak yaşıyorum, saygı görüyorum. Niye, o anlı şanlı formaya hizmet ettiğim için.

    269 gol atan Trabzonspor'un efsanesi Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e zehir zemberek sözler: Geldiğin yeri unutma nankör!

    Aslolan her zaman Trabzonspor'dur. Bunu genç kardeşlerimiz unutmamalı. Vazgeçilmeyecek oyuncu yoktur. Ben 300 küsür gol attım, çok küfür ve hakaret yedim. Ama ben asla taraftarıma, camiama sırt çevirmedim. Savaştım, mücadele ettim. Sana bir maç bağırmışlar diye 'Ben bu formayı bir daha giymem' diyorsun. Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma. Nankörlük yapmayın. Trabzonspor çok büyük bir marka bunu unutmayın." diyerek sözlerini noktaladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Galatasaray'da ayrılık! Milos Paden'e güle güle - SporGalatasaray'da ayrılık! Milos Paden'e güle güleSacha Boey tıpkı Marcao gibi oldu! Bayern Münih'e kötü haber - SporSacha Boey tıpkı Marcao gibi oldu! Bayern Münih'e kötü haberİspanya medyası duyurdu: Ancelotti kararını verdi, Arda Güler’in bileti kesildi! İşte yeni takımı - Sporİspanya medyası duyurdu: Ancelotti kararını verdi, Arda Güler’in bileti kesildi! İşte yeni takımıBeşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü! - SporBeşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü!Arda Güler Real Madrid tesislerinden eşyalarını topladı! Ancelotti onu Türk hocaya emanet etti - SporÇok yazılıp çizildi Ancelotti onu Türk hocaya emanet ettiŞehit polis Fethi Sekin'in oğlu resmen Galatasaray'da - SporŞehit polis Fethi Sekin'in oğlu resmen Galatasaray'daFenerbahçe'de Ryan Kent'ten sonra bir kadro dışı daha! Luan Peres de yok - SporFenerbahçe'de Ryan Kent'ten sonra bir kadro dışı daha! Luan Peres de yokFenerbahçe'de sürpriz Fred gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu - SporFenerbahçe'de sürpriz Fred gelişmesi! Dönüş tarihi belli olduBeşiktaş'ta Chamberlain listede Amir Hadziahmetovic kadro dışı! - SporBeşiktaş'ta Chamberlain listede Amir Hadziahmetovic kadro dışı!UEFA açıkladı! Fenerbahçe'den 58 milyon euroluk çılgın gelir - SporUEFA açıkladı! Fenerbahçe'den 58 milyon euroluk çılgın gelir
    Sonraki Haber Yükleniyor...