Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra itiraf: Arda Güler için pişmanım!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine 10 haftalığına teknik direktörlük görevinde bulunduğu dönemde Arda Güler'i A takımla ilk antrenmana çıkaran antrenör olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Real Madrid forması giyen milli futbolcu için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik patronu Emre Belözoğlu, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'a röportaj verdi. Belözoğlu'nun, İspanyol devi Real Madrid'de göğsümüzü kabartan Arda Güler hakkında yıllar sonra yaptığı itiraf gündem oldu.

Fenerbahçe'de görev yaptığınız dönemde Arda Güler yeni yeni adını duyurmaya başlamıştı. Arda'yı topla ilk gördüğünüz anı nasıl hatırlıyorsunuz?

"Arda'yı 45 dakika izledim genç takımda, hocalarımız övmüştü. Ondan sonra zaten 16 yaşına basmadan ana takıma çıkaran, ilk antrenmana çıkaran kişi benim. Hatta bu kadar küçük yaşta çıkarılmaması üzerine bazı telkinler de vardı. Bizde şampiyonluğu oynuyorduk, biraz daha maçların sıkı ve zor olduğu dönemlerde hep böyle son dakika kazandık 2-3 maç üst üste. Tek pişmanlığım aslında onu daha önce oynatabilirdim. Mükemmel bir oyuncu olduğunu bir tane pasında görebiliyorsun. Futbolu bu kadar genç yaşta hayatının merkezine koymuş çok az sayıda sporcu olduğunu düşünüyorum."

Arda Güler'in futbolunda sizi en çok ne şaşırttı

"Topla ilişkileri bu kadar küçük yaşta gelişmiş, ona Allah'ın verdiği bu yeteneği çok oyuncuda göremezsin. O parlıyordu zaten."

"İki yıl sonra Real Madrid'e transfer oldu, bu kadar çabuk Madrid'e gitmesini bekliyor muydunuz?"

"Dünyanın en büyük takımlarında oynayacağını bekliyordum."

Madrid'deki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Daha iyi. Daha da iyi olacak bence çünkü her sene üstüne koya koya gidiyor. Bu sene de zaten gayet iyi ama bence önümüzdeki sene Xabi Alonso'nun da gelmesiyle çok farklı ve daha gelişen bir Arda göreceğiz."

Sizin jenerasyonunuzdan daha iyi olacağını söylemiştiniz. Hala öyle mi düşünüyorsunuz?

"Ben potansiyel olarak öyle görüyorum. Yapar veya yapmaz bunu zaman gösterecek ama potansiyel olarak herkesin önüne geçebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."

Real Madrid'de öğrenmeye devam etmeli mi yoksa kiralık olarak çıkıp başka bir Avrupa takımında daha fazla süre almalı mı?

"Kesinlikle onun karakterini tanıyorum, biliyorum. O her zaman büyük fırtınalarda, büyük dalgalarda boğuşmayı sever."

Beklentilerin ağırlığını taşımak zor mu? Güler'de çok var ama sende de var. 'Boğaz'ın Maradona'sı' olmak kolay değil…

"İnsanların beklentilerini karşılamak için yola çıkarsanız kimseyi mutlu edemezsiniz. Kendinizle yarışmak için yola çıkarsanız herkesi kendinize hayran bırakırsınız. Hayat bence yıldız oyuncular için böyle olmalı."