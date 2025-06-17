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Haberler > Spor > Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı şampiyon yapmak istiyor! "Elbet bir gün Fenerbahçe!"

Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı şampiyon yapmak istiyor! "Elbet bir gün Fenerbahçe!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı şampiyon yapmak istiyor! &quot;Elbet bir gün Fenerbahçe!&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS’a verdiği röportajda ağırlıklı olarak Fenerbahçşe’yi konuştu.

Sarı lacivertli kulübe, futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak hizmet veren efsane oyuncu, bir gün geri döneceğini söyledi. Emre, “Teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte o hazzı yaşayacağıma inanıyorum. Hiç şüphem yok” dedi.

Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı şampiyon yapmak istiyor! "Elbet birgün Fenerbahçe!" - 1. Resim

MOURİNHO İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Mourinho için, “Harika bir teknik direktör” diyen Belözoğlu, “Ama iyi bir sezon değildi, bir başarısızlıktı. Onun için çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı. Arda Güler’i A takıma kendisinin çıkardığını da hatırlatan Belözoğlu, “Keşke onu daha erken oynatsaydım. Bu kadar genç yaşta geliştirilen tekniğe, böyle bir yeteneğe sahip çok oyuncu göremezsiniz. Kendi başına parladı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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