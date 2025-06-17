Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımı şampiyon yapmak istiyor! "Elbet bir gün Fenerbahçe!"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS’a verdiği röportajda ağırlıklı olarak Fenerbahçşe’yi konuştu.

Sarı lacivertli kulübe, futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak hizmet veren efsane oyuncu, bir gün geri döneceğini söyledi. Emre, “Teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte o hazzı yaşayacağıma inanıyorum. Hiç şüphem yok” dedi.

MOURİNHO İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Mourinho için, “Harika bir teknik direktör” diyen Belözoğlu, “Ama iyi bir sezon değildi, bir başarısızlıktı. Onun için çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı. Arda Güler’i A takıma kendisinin çıkardığını da hatırlatan Belözoğlu, “Keşke onu daha erken oynatsaydım. Bu kadar genç yaşta geliştirilen tekniğe, böyle bir yeteneğe sahip çok oyuncu göremezsiniz. Kendi başına parladı” dedi.