Fenerbahçe’ye veda eden Edin Dzeko, Serie A ekibi ile el sıkıştı!

Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko’nun yeni rotası belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli golcü, Serie A ekibi Fiorentina ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe kariyerini noktalayan Edin Dzeko, yeniden İtalya Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, yıldız golcünün yeni takımını açıkladı.

2 MİLYON MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Fiorentina 39 yaşındaki yıldız forvete yıllık 2 milyon euro maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Ayrıca anlaşmada performansa bağlı bonuslar da bulunduğu belirtildi.

39 yaşındaki yıldız golcü Fenerbahçe forması ile çıktığı 53 maçta 21 gol 8 asistlik performans sergiledi.