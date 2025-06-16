Fenerbahçe’ye veda eden Edin Dzeko, Serie A ekibi ile el sıkıştı!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko’nun yeni rotası belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli golcü, Serie A ekibi Fiorentina ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe kariyerini noktalayan Edin Dzeko, yeniden İtalya Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, yıldız golcünün yeni takımını açıkladı.
2 MİLYON MAAŞ TEKLİF EDİLDİ
Haberde yer alan bilgilere göre, Fiorentina 39 yaşındaki yıldız forvete yıllık 2 milyon euro maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Ayrıca anlaşmada performansa bağlı bonuslar da bulunduğu belirtildi.
39 yaşındaki yıldız golcü Fenerbahçe forması ile çıktığı 53 maçta 21 gol 8 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran