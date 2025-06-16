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Fenerbahçe’ye veda eden Edin Dzeko, Serie A ekibi ile el sıkıştı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe’ye veda eden Edin Dzeko, Serie A ekibi ile el sıkıştı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’den ayrılan Edin Dzeko’nun yeni rotası belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli golcü, Serie A ekibi Fiorentina ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe kariyerini noktalayan Edin Dzeko, yeniden İtalya Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, yıldız golcünün yeni takımını açıkladı.

Fenerbahçe’ye veda eden Edin Dzeko, Serie A ekibi ile el sıkıştı! - 1. Resim

2 MİLYON MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Fiorentina 39 yaşındaki yıldız forvete yıllık 2 milyon euro maaş içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Ayrıca anlaşmada performansa bağlı bonuslar da bulunduğu belirtildi.

39 yaşındaki yıldız golcü Fenerbahçe forması ile çıktığı 53 maçta 21 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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