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Xabi Alonso'dan Arda Güler yorumu: "Hayalimden daha büyük"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Xabi Alonso&#039;dan Arda Güler yorumu: &quot;Hayalimden daha büyük&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, milli takımdan dönen Arda Güler ile Kulüpler Dünya Kupası kampında buluştu. İspanyol hoca, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

İspanyol devi Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampında millî takımdan dönen Arda Güler ile buluştu.

Xabi Alonso'dan Arda Güler yorumu:

İspanya basınına göre Alonso’nun samimi bir görüntü verdiği ve yeni sezonda çok şeyler beklediği millî değerimiz için “Hayal ettiğimden daha büyük ve güçlü; yaşına göre fiziksel olarak iyi durumda” dediği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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