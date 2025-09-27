Uğurcan Çakır'dan "Liverpool" sorusuna cevap: Onlar için de çok zor!

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'dan bonusla birlikte 36 milyon euro bonservise alınan Uğurcan Çakır, ligde 7'de 7'ye imza attıkları mücadele sonrası kameraların karşısına geçti.

"ZOR BİR MAÇ OLDU"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda Uğurcan, bireysel performansından ziyade takımın galip gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Milli file bekçisi, "Alanya maçı tabii ki zor bir maç. Benim de eski takım arkadaşım olan Pereira iyi bir teknik direktör. Sahadaki diziliminden, pres şeklinden, bizim kaybettiğimiz toplarda geçişlerinden bir oyun planı olduğu belli. Maça iyi hazırlanmışlardı, ben beğendim. Galip gelmek sevindirici" dedi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIMCI OLACAĞIM"

A Milli Takım'daki İspanya maçı ve Galatasaray'daki Eintracht Frankfurt maçının kendisi için zorlu olduğunu dile getiren Uğurcan Çakır, "Ben her zaman çok çalışıyorum. En iyi yaptığım işi yapmaya çalışıyorum. Alanyaspor maçında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Her zaman takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"KİMİN OYNADIĞININ ÖNEMİ YOK"

Savunma oyuncularının maç maç değişmesi hakkında yöneltilen soruya Uğurcan, "Adaptasyon sağlamak zorundayız. İşimiz bu zaten. Hangi takım arkadaşım oynarsa oynasın, en iyi şekilde adapte olup, en iyi performansımızı vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın galip gelmesi. Bu maçta da onu başardığımız için mutluyuz" cevabını verdi.

"LIVERPOOL MAÇINDA PUAN YA DA PUANLAR ÖNEMLİ"

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Liverpool maçıyla ilgili değerlendirme yapan deneyimli file bekçisi, "İç sahada oynayacağımız maç, rakip kim olursa olsun onlar için de çok zor. Liverpool maçında da elimizden gelenin en iyisini yapıp, taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. İyi bir oyun, puan ya da puanlar bizim için çok önemli. İçeride oynadığımız maçlar rakipler için zor. Futbola başlama amacım hep en iyilere karşı oynamak istemem. İnşallah salı günü hem benim hem takımım için güzel bir akşam olur. Taraftarımıza inşallah galibiyet hediye edebiliriz" ifadelerini kullandı.