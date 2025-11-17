Zehirlenerek ölen anne ve iki çocuğunun kaldığı Fatih’teki otel mühürlendi, gözaltı sayısı 8’e çıktı. Kızını ve torunlarını kaybeden Mustafa Çelik, ailenin yarım kalan hayallerini anlattı: Afyon’da aile apartmanındaki dairelerini sıfırdan yaptırdılar. Hiç yatamadan gittiler!

İstanbul’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki taziyeevinde hüzün hâkim...

Evladı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet (6) ile Masal’ı (3) toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, şu an sadece entübe edilen damadı Servet Böcek’ten iyi bir haber beklediğini söyledi.

"HAYALLERİ, VATANLARINA DÖNMEKTİ"

Sık sık gözyaşlarına boğulan Çelik “Böyle bir ölümü rüyamda görsem bile inanmazdım. Kızımla en son Ortaköy’de yemek yedikleri gün konuştum. Son görüşmemiz olacağını nereden bilebilirdim? ‘Zaman bulursak yanınıza uğrayacağız. Oradan uçakla Almanya’ya döneceğiz’ demişlerdi. Maalesef gelemediler. Birkaç ay önce Bolvadin’deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi, her yerini yenilemişlerdi. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri, vatanlarına dönmekti. Bir gün bile o dairede kalamadılar. Gücümüz yettiği kadar sürecin takipçisi olacağız” dedi.

GÖZALTILAR ARTTI

Bu arada, olaya ilişkin süren soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8’e çıktı. Otel sahibi H.O, Fatih’teki lokumcu F.T, otelin yanındaki fırıncı M.K, kokoreççi E.E, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, oteli ilaçlayan şirketin patronunun oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. bugün adliyeye sevk edilecek. Ayrıca aynı otelde kalan ve aynı şikâyetlerle hastaneye kaldırılan İtalyan ile Faslı turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası