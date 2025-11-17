Kaydet

Çanakkale'de motosiklete 5 kişi binerek seyahet eden gençler tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Biga ilçesinde meydana geldi. Gençler akşam saatlerinde tek motosiklete 5 kişi binerek ilerlemeye başladı. Hamdibey Mahallesi İnönü caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikleti gören diğer sürücüler, şaşırdı. Bir başka araçtaki yolcu ise o tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Trafik ekipleri de görüntüler üzerine araştırma başlattı.

ERKUT ÇALİKOGLU

