Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Önce midyede zehirlendiği şüphelenilen ailenin kaldığı otelin ilaçlandığı diğer müşterilerin de hastanelik olduğu öğrenildi. Anne ve iki yavrusunun hayatını kaybettiği facianın arından kaldıkları otelin mühürlendiği ve soruşturmaya cinayet büro ekiplerinin de katıldığı öğrenildi.

9 Kasım tarihinde Almanya'dan İstanbul'a gelen, Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) veMasal(3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturma kapsamında ailenin konakladığı otel mühürlendi.

Geriye birlikte oldukları bu kare kaldı

SORUŞTURMAYA CİNAYET BÜRO DA KATILDI

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınanların sayısının 7'ye yükseldiği ve soruşturmaya cinayet büro ekiplerinin de dahil olduğu öğrenildi.



OTELİN İLAÇLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Böcek ailesinin kaldığı otelde polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otelde 4 gün önce ilaçlama yapıldığı tespit edilmişti. Olay, Böcek ailesiyle aynı otelde kalan 2 turistin daha hastanelik olması üzerine ortaya çıkmıştı.

OTEL MÜHÜRLENDİ, MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yeni zehirlenme vakaları üzerine otelde uzun süre incelemeler yapıldı, müşteriler hatliye edildi. Son olarak da otelin mühürlendiği öğrenildi.

