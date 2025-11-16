Elektronik dolandırıcılığın son dönemde artması üzerine harekete geçen hükümet, "biyometrik doğrulama" dönemini başlatıyor. Yüz, parmak izi, göz ve ses tanıma özellikleri banka kartlarına entegre edilerek ödeme güvenliği üst seviyeye çıkarılacak; "biyometrik çip zorunluluğu" ise 11’inci Yargı Paketi ile yasalaşacak. İşte detaylar...

Elektronik ödeme yöntemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine hükümet, bankacılık sisteminde kapsamlı bir güvenlik adımı atmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile banka müşterilerinin kimliklerine biyometrik doğrulama özellikleri eklenerek hem ödemelerde güvenlik artırılacak hem de hesapların izinsiz boşaltılmasının önüne geçilecek.

BİLGİLER HESAPLARA ENTEGRE EDİLECEK

Yenişafak'ın haberine göre; mevzuatta yapılacak değişiklik kapsamında bankalar, müşterilerine verdikleri tüm kimlik ve kartlara yüz tanıma, parmak izi, göz taraması ve ses kaydı gibi kişiye özgü biyometrik verileri tanımlayabilecek. Böylece ödeme işlemleri, kişinin fiziksel özellikleri üzerinden doğrulama ile yapılacak ve dolandırıcıların kimlik kopyalayarak ödeme gerçekleştirme ihtimali büyük ölçüde engellenecek.

Özellikle mobil cihaz kullanma oranı düşük olan ve dolandırıcılar tarafından sıkça hedef alınan 65 yaş üstü vatandaşların, ses tanıma gibi ek doğrulama yöntemleriyle daha kolay korunması hedefleniyor.

KARTLARA BİYOMETRİK ÇİP ZORUNLULUĞU

AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre, ödeme araçlarında kullanılan kartlara biyometrik doğrulama yapabilecek özel çiplerin eklenmesi zorunlu hale getirilecek. Bu sayede ödeme sistemlerinde elektronik kimlik doğrulaması standart bir güvenlik unsuru haline gelecek.

Düzenlemenin, hem siber suçlarla mücadeleyi güçlendirmesi hem de dolandırıcılık nedeniyle mağdur olan vatandaşların sayısını azaltması bekleniyor. Yeni uygulamanın 11'inci Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası