ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dile getirdiği “konutuma dron saldırısı düzenlendi” iddiasını mercek altına aldı. CIA Direktörü John Ratcliffe’in Başkan Donald Trump’a sunduğu brifingte, söz konusu saldırıyı doğrulayan herhangi bir somut kanıta rastlanmadığı belirtildi.

ABD’li yetkililerin aktardığı bilgilere göre CIA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dile getirdiği “konutuma dron saldırısı düzenlendi” iddiasını inandırıcı bulmadı. Değerlendirme, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde öne sürdüğü anlatıyla doğrudan çelişti.

CIA BRİFİNGİ TRUMP’A SUNULDU

CNN’in haberine göre CIA Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump’a ayrıntılı bir brifing verdi. Brifingte, Ukrayna’nın Rusya’nın kuzeyinde bulunan ve Putin’in kullandığı konutu hedef aldığına dair herhangi bir somut kanıta rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

CIA raporu Trump’ın masasında! Putin’in konutunu kim vurdu?

TRUMP İLK ANDA PUTİN’E İNANMIŞTI

Rusya, Ukrayna’nın Putin’in konutunu hedef alan bir dron saldırısı düzenlediğini kamuoyuna duyurduktan sonra Trump, Putin’in kendisini telefonla arayarak bu iddiayı aktardığını söyledi.

Trump, ilk açıklamalarında bu anlatımdan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek,“Bu hoşuma gitmedi” ifadelerini kullandı. Ancak Ukrayna’nın yalanlamasına rağmen Putin’in sözlerini ciddiye aldığı görüldü.

CIA SONRASI TON DEĞİŞTİ

CIA’dan gelen değerlendirme sonrası Trump’ın yaklaşımında belirgin bir değişim yaşandı. Trump, Truth Social hesabında New York Post’ta yayımlanan ve Putin’in iddiasını sorgulayan bir yazının bağlantısını paylaştı.

Yazıda, “Putin’in saldırı çıkışı, barışın önündeki engelin Rusya olduğunu gösteriyor” ifadesi yer aldı.

“DRON SALDIRISI HİÇ YAŞANMADI” GÖRÜŞÜ

New York Post’un editoryal yazısında, söz konusu saldırının hiç gerçekleşmemiş olabileceği açık şekilde dile getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin iddiayı net biçimde reddettiği, Kremlin’in ise herhangi bir kanıt sunamadığı hatırlatıldı.

AVRUPA’ TEPKİLİLER YAĞDI

Avrupalı bazı yetkililer, Putin’in bu iddiasını barış sürecini sekteye uğratmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirdi. Avrupa Birliği’nin dış politika sorumlusu Kaja Kallas, konuyu “bilinçli bir dikkat dağıtma girişimi” olduğu ileri sürdü.

Avrupa kulislerinde, iddianın barış görüşmelerinin seyrini bozmayı hedeflediği görüşü öne çıktı.

