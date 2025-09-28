Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde kritik dönemeç
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçında Salı günü sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Galatasaray, 2026-2027 sezonunda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik bir skorla mağlup oldu.
KRİTİK MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılar, Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool karşısında puan arayacak.
UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.
Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.
