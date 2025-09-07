Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > A Milli Takım'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki İspanya maçının kadrosunda yer almadı. Sarı kırmızılı yıldız Kaan Ayhan'ın, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Kaan Ayhan, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosuna yer almış ancak mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

BARIŞ ALPER KART CEZALISI

A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz da maç kadrosuna dahil edilmedi.

A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçına şu 11'le çıktı: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün

