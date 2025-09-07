Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İspanya maçında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-2 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, İspanya'ya karşı da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor.

Türkiye - İspanya maçının ilk 11'leri belli olurken, "Milli maç ne zaman, saat kaçta?" soruları da aramalarda öne çıkıyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milliler, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile mücadele edecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

7 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU

Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer almadığı Türkiye - İspanya mücadelesinde ilk 11'ler şu şekilde:

Türkiye'nin 11'i: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün.

İspanya'nın 11'i: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.