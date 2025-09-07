TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?

Filenin Sultanları için tarihi gün geldi çattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlıların tarih yazdığı yolculuğu 86 milyon büyük bir heyecanla yakından takip ediyor.

TRT 1 ekranlarının 7 Eylül Pazar günü yayın akışı merak edilirken, "Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?" sorusu araştırılmaya başlandı.

VOLEYBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE - İTALYA FİNAL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1’le geçerek yarı final oynamaya hak hazandı. Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya'yı 3-1’le mağlup ederek adını tarihte ilk kez finale yazdırdı. Ay-Yıldızlılar, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan tarihi mücadele saat 15.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarayayınlanıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL 2025 PAZAR