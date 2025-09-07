TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşılaşıyor. Tarihi mücadeleyi 86 milyon heyecanla takip ederken, TRT 1 yayın akışı da merak ediliyor. Peki, Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?
Filenin Sultanları için tarihi gün geldi çattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlıların tarih yazdığı yolculuğu 86 milyon büyük bir heyecanla yakından takip ediyor.
TRT 1 ekranlarının 7 Eylül Pazar günü yayın akışı merak edilirken, "Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?" sorusu araştırılmaya başlandı.
VOLEYBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE - İTALYA FİNAL MAÇI NEREDEN İZLENİR?
A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1’le geçerek yarı final oynamaya hak hazandı. Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya'yı 3-1’le mağlup ederek adını tarihte ilk kez finale yazdırdı. Ay-Yıldızlılar, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan tarihi mücadele saat 15.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarayayınlanıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL 2025 PAZAR
05:38: İstiklal Marşı
05:40: Benim Güzel Ailem
08:25: Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45: Enine Boyuna (Canlı)
13:00: Lingo Türkiye
14:40: Set Sayısı (Canlı)
15:30: FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final Karşılaşması "Türkiye - İtalya" (Canlı)
17:30: Set Sayısı (Canlı)
18:00: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00: Ana Haber (Canlı)
20:00: Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde"
22:50: 3'Te 3
00:10: Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde"
02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:35: Kapanış