Haberler > Haberler > TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?

TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?

- Güncelleme:
TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?
Voleybol, Dünya Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşılaşıyor. Tarihi mücadeleyi 86 milyon heyecanla takip ederken, TRT 1 yayın akışı da merak ediliyor. Peki, Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?

Filenin Sultanları için tarihi gün geldi çattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlıların tarih yazdığı yolculuğu 86 milyon büyük bir heyecanla yakından takip ediyor.

TRT 1 ekranlarının 7 Eylül Pazar günü yayın akışı merak edilirken, "Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir?" sorusu araştırılmaya başlandı.

TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir? - 1. Resim

VOLEYBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE - İTALYA FİNAL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1’le geçerek yarı final oynamaya hak hazandı. Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya'yı 3-1’le mağlup ederek adını tarihte ilk kez finale yazdırdı. Ay-Yıldızlılar, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan tarihi mücadele saat 15.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarayayınlanıyor.

TRT 1 yayın akışı: Voleybol Şampiyonası Türkiye - İtalya final maçı nereden izlenir? - 2. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL 2025 PAZAR

  • 05:38: İstiklal Marşı

  • 05:40: Benim Güzel Ailem

  • 08:25: Alparslan: Büyük Selçuklu

  • 11:45: Enine Boyuna (Canlı)

  • 13:00: Lingo Türkiye

  • 14:40: Set Sayısı (Canlı)

  • 15:30: FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final Karşılaşması "Türkiye - İtalya" (Canlı)

  • 17:30: Set Sayısı (Canlı)

  • 18:00: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

  • 19:00: Ana Haber (Canlı)

  • 20:00: Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde"

  • 22:50: 3'Te 3

  • 00:10: Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde"

  • 02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

  • 05:35: Kapanış

