Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları final maçı için geri sayım başladı!

Türkiye İtalya voleybol maçıne zaman voleybol severler tarafından merakla bekleniyor. Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek tarihe geçti ve adını finale yazdırdı. Şimdi gözler, Türkiye’nin İtalya karşısında alacağı galibiyette. Maçın canlı yayın detayları ve saat bilgisi sporseverler tarafından heyecanla araştırılıyor.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İtalya voleybol maçı 7 Eylül Pazar günü saat 15.30’da oynanacak. Voleybol severler yarın tarihi mücadeleyi yakından takip edecek.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya finali maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Filenin Sultanları final maçı için geri sayım şimdiden başladı!

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Final mücadelesi TRT 1 üzerinden televizyondan ve TRT’nin dijital platformları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Voleybol tutkunları, Türkiye’nin final heyecanını evlerinden takip edebilecek.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye - İtalya final maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı ek bir ücret ödemeden canlı izleyecek.