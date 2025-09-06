Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Haberler / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi. Voleybolseverler 'Voleybol Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman', Filenin Sultanları rakibi araştırılıyor.

Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Gümüş madalyayı garantileyen Sultanlar, yönünü şampiyonluk maçına çevirdi. 

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın final maçı, 7 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 15.30’da Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak. Türkiye, İtalya-Brezilya yarı final maçının galibiyle karşılaşacak. İtalya-Brezilya yarı final maçı ise 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 15.30’da gerçekleşecek. Maçın sonucunun ardından Türkiye'nin rakibi belli olacak. 

Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde! - 1. Resim

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Final maçı, TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 22, Kablo TV 222 numaralı kanallardan izlenebilir. Final maçı, Türkiye’nin Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk final müsabakası olacak. Türkiye, Japonya’yı 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 27-25) yenerek finale yükseldi.
Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası finalinde! - 2. Resim

TÜRKİYE VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE!

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Japonya’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD’yi 3-1 (25-14, 22-25, 25-14, 25-23) yenen Türkiye, turnuvada set vermeden E Grubu’nu (İspanya, Bulgaristan, Kanada) ve son 16 turunda Slovenya’yı geçmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

