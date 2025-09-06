Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak? Filenin Sultanları muhtemel rakibi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda tarih yazarak ilk kez yarı finale yükseldi. Şimdi Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya karşısında final bileti arıyor. Peki, Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak?

TÜRKİYE JAPONYA'YI YENERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye, Japonya’yı yenerse 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 15.30’da (TSİ) oynanacak final maçında İtalya-Brezilya karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

İtalya, çeyrek finalde Polonya’yı 3-0 yenerek 34 maçlık galibiyet serisini sürdürürken Brezilya Fransa’yı 3-0 mağlup etti. Her iki takım da finalin güçlü adaylarından.

İtalya, Paola Egonu’nun liderliğinde hücum gücüyle öne çıkarken Brezilya Gabi Guimaraes ve Tainara Santos’un etkili performanslarıyla dikkat çekiyor.

İtalya-Brezilya maçı 6 Eylül Cumartesi TSİ 15.30'da oynanacak. Maçın galibi bugün oynanan Türkiye-Japonya maçının galibiyle finalde eşleşecek.

TÜRKİYE JAPONYA'YA YENİLİRSE NE OLACAK?

Eğer Türkiye, Japonya’ya yenilirse 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 11.30’da (TSİ) üçüncülük maçında İtalya-Brezilya karşılaşmasının mağlubuyla bronz madalya için mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA'YI YENERSE NE OLUR?

Türkiye, Japonya’yı yenerek finale yükselirse 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda ilk kez final oynama başarısı gösterecek ve dünya şampiyonluğu için İtalya veya Brezilya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 (25-14, 22-25, 25-14, 25-23) yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselmiş ve E Grubu’nda (İspanya, Bulgaristan, Kanada) ile son 16 turunda (Slovenya) set vermeden namağlup ilerlemişti.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi saat 11:30’da TRT 1’den şifresiz yayınlanıyor.