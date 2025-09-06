Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak? Filenin Sultanları muhtemel rakibi!

Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak? Filenin Sultanları muhtemel rakibi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Japonya&#039;yı yenerse finalde rakibi kim olacak? Filenin Sultanları muhtemel rakibi!
Voleybol, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Japonya, Final, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Japonya ile yarı finalde karşı karşıya geliyor. Voleybolseverler Türkiye'nin Japonya'yı yenmesi halinde final rakibini merak ediyor. İşte, Voleybol Dünya Şampiyonası 2025 finaline dair detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda tarih yazarak ilk kez yarı finale yükseldi. Şimdi Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya karşısında final bileti arıyor. Peki, Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak? 

TÜRKİYE JAPONYA'YI YENERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye, Japonya’yı yenerse 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 15.30’da (TSİ) oynanacak final maçında İtalya-Brezilya karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. 

İtalya, çeyrek finalde Polonya’yı 3-0 yenerek 34 maçlık galibiyet serisini sürdürürken Brezilya Fransa’yı 3-0 mağlup etti. Her iki takım da finalin güçlü adaylarından. 

Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak? Filenin Sultanları muhtemel rakibi! - 1. Resim

İtalya, Paola Egonu’nun liderliğinde hücum gücüyle öne çıkarken Brezilya Gabi Guimaraes ve Tainara Santos’un etkili performanslarıyla dikkat çekiyor.

İtalya-Brezilya maçı 6 Eylül Cumartesi TSİ 15.30'da oynanacak. Maçın galibi bugün oynanan Türkiye-Japonya maçının galibiyle finalde eşleşecek.

Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak? Filenin Sultanları muhtemel rakibi! - 2. Resim

TÜRKİYE JAPONYA'YA YENİLİRSE NE OLACAK?

Eğer Türkiye, Japonya’ya yenilirse 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 11.30’da (TSİ) üçüncülük maçında İtalya-Brezilya karşılaşmasının mağlubuyla bronz madalya için mücadele edecek.

Türkiye Japonya'yı yenerse finalde rakibi kim olacak? Filenin Sultanları muhtemel rakibi! - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA'YI YENERSE NE OLUR?

Türkiye, Japonya’yı yenerek finale yükselirse 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda ilk kez final oynama başarısı gösterecek ve dünya şampiyonluğu için İtalya veya Brezilya ile karşılaşacak. 

 Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 (25-14, 22-25, 25-14, 25-23) yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselmiş ve E Grubu’nda (İspanya, Bulgaristan, Kanada) ile son 16 turunda (Slovenya) set vermeden namağlup ilerlemişti.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi saat 11:30’da TRT 1’den şifresiz yayınlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Epstein skandalında flaş gelişme! Trump gizli muhbir miydi?Kuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan sürpriz isim! Genç oyuncu kadroda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferhat Akbaş kimdir, hangi takımları çalıştırdı? - HaberlerFerhat Akbaş kimdir, hangi takımları çalıştırdı?Türkiye İsveç basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte canlı yayın bilgileri! - HaberlerTürkiye İsveç basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte canlı yayın bilgileri!Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir? - HaberlerTürkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir?Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu - HaberlerBugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumuRektör atanan üniversiteler hangileri? Resmi Gazetede yayımlandı - HaberlerRektör atanan üniversiteler hangileri? Resmi Gazetede yayımlandıMarmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir? - HaberlerMarmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...