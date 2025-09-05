Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları şampiyonluğa gidiyor

Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları şampiyonluğa gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları şampiyonluğa gidiyor
Voleybol, Türkiye, Japonya, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finaline yükseldi. ABD'yi 3-1 yenen millilerimiz Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş’ın takımı Japonya ile karşılaşacak. Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. A Millî Kadın Voleybol Takımı’mız, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk defa yarı finale yükseldi. Millîler ilk seti Gizem, Eda Erdem ve Zehra Güneş’in etkili savunmasıyla 25- 14 kazandı. İkinci seti 25-22 kaybetsek de üçüncü sette bloklarımız çok etkiliydi. Ebrar, Vargas ve Eda’nın sayılarıyla bu seti 25-14 önde geçen Filenin Sultanları çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-23 alarak parkeden zaferle ayrıldı.

Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları şampiyonluğa gidiyor - 1. Resim

RAKİP JAPONYA OLDU

Sporcularımız maçın ardından büyük sevinç yaşarken Eda Erdem, “Çok gururluyum. Japonya önünde zor bir maç olacak ama biz hazırız” sözlerini kullandı. Ebrar Karakurt ise, “Önümüzde iki maç daha var. İkisini de geçip şampiyon olabileceğimize inanıyoruz” dedi.  Peki Türkiye - Japonya yarı final maçı ne zaman, Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. 

Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları şampiyonluğa gidiyor - 2. Resim

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay yıldızlı ekibimiz yarı finalde yarın Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş’ın takımı Japonya ile karşılaşacak. Maç 11.30’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Yarı finalin diğer ayağında ise İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hastaları endişe içinde! Dolandırıcılık için bacaklarını kestiren cerrahın cezası belli olduTilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde! - HaberlerKıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!Dof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - HaberlerDof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı!İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek? - Haberlerİstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek?Balıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritası - HaberlerBalıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritasıMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktı - HaberlerMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktıWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi! - HaberlerWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...