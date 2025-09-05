Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları şampiyonluğa gidiyor

Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. A Millî Kadın Voleybol Takımı’mız, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk defa yarı finale yükseldi. Millîler ilk seti Gizem, Eda Erdem ve Zehra Güneş’in etkili savunmasıyla 25- 14 kazandı. İkinci seti 25-22 kaybetsek de üçüncü sette bloklarımız çok etkiliydi. Ebrar, Vargas ve Eda’nın sayılarıyla bu seti 25-14 önde geçen Filenin Sultanları çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-23 alarak parkeden zaferle ayrıldı.

RAKİP JAPONYA OLDU

Sporcularımız maçın ardından büyük sevinç yaşarken Eda Erdem, “Çok gururluyum. Japonya önünde zor bir maç olacak ama biz hazırız” sözlerini kullandı. Ebrar Karakurt ise, “Önümüzde iki maç daha var. İkisini de geçip şampiyon olabileceğimize inanıyoruz” dedi. Peki Türkiye - Japonya yarı final maçı ne zaman, Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay yıldızlı ekibimiz yarı finalde yarın Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş’ın takımı Japonya ile karşılaşacak. Maç 11.30’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Yarı finalin diğer ayağında ise İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.