Haberler > Haberler > Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyor

Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyor

- Güncelleme:
Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye&#039;nin rakibi belli oluyor
Voleybol, Brezilya, İtalya, TRT Spor, Tayland, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı dorukta. Brezilya ile İtalya arasındaki mücadele, Filenin Sultanları’nın muhtemel final rakibini belirleyecek. 'Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda' araştırmaları yapılırken mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Tayland’ın Bangkok kentinde devam eden 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçları nefes keserken İtalya-Brezilya karşılaşması voleybolseverlerin gündeminde. 

BREZİLYA İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda İtalya ile Brezilya arasındaki yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TSİ 15.30’da Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak.

Karşılaşma, final biletini almak için iki güçlü ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. İtalya, çeyrek finalde Polonya’yı 3-0’lık net bir skorla geçerken, Brezilya da Fransa’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Türkiye, Japonya’yı yenerse finalde bu maçın galibiyle, yenilirse üçüncülük maçında mağlubuyla karşılaşacak.

Brezilya İtalya yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye'nin rakibi belli oluyor - 1. Resim

BREZİLYA İTALYA YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Brezilya yarı final maçı, Türkiye’de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

İTALYA BREZİLYA VOLEYBOL MAÇINDAN DETAYLAR

İtalya-Brezilya yarı final maçı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın finalisti ve Türkiye’nin muhtemel rakibini belirleyecek olması nedeniyle büyük bir öneme sahip. Maçın galibi, 7 Eylül 2025’te TSİ 15.30’da oynanacak finalde mücadele edecek.

İtalya, son organizasyonun bronz madalyalısı olarak Paola Egonu’nun liderliğinde hızlı hücumlarıyla dikkat çekerken Brezilya gümüş madalya apoletiyle Gabi Guimaraes ve Tainara Santos’un etkili performanslarıyla finale göz kırpıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

