Fenerbahçe derbide 2 golle zafere ulaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe derbide 2 golle zafere ulaştı
Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide karşılaştığı Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe  arsaVev, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe arsaVev, Marta Cox'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

16. dakikada Fenerbahçe savunmasında yapılan hatanın ardından Esra Manya'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşla Beşiktaş, beraberlik golünü buldu: 1-1

İkinci yarıda takımlar pozisyon bulmakta zorlanırken Fenerbahçe arsaVev'de Marta Cox, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve derbiyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

